Horsens-træner kritiserer dommerkendelser efter remis

AC Horsens spillede søndag eftermiddag 2-2 mod Hobro i en kamp, hvor det straffespark, Hobro fik tilkendt efter 47 minutter, var det mest omdiskuterede moment.

Horsens var foran på dette tidspunkt, men på trods af det mener Horsens-manager Bo Henriksen, at uafgjort var et godkendt resultat.

- Jeg synes, det er flot klaret at få et point, efter vi fik to straffespark imod os. Hobros skulle ikke have været dømt, og så skulle vi have haft et straffespark i den anden ende også, siger Bo Henriksen.

Horsens-manageren er ikke helt tilfreds med, at straffesparkskendelsen får så stor betydning for Horsens’ spil på banen.

- Vi skal ikke kunne lade os slå ud af en dommerkendelse, som vi gør i 25 minutter af anden halvleg.

- Vi kom så igen, fik god energi ind i holdet og skabte store chancer. Når alt kommer til alt, vil vi jo gerne vinde fodboldkampe, men vi fik ikke de bedste betingelser i dag, siger han.

Horsens-manager Bo Henriksen mener ikke, at modstanderne fra Hobro burde have fået tilkendt et straffespark. Foto: Frank Cilius - Ritzau Scanpix

Nyindkøb inde fra start

AC Horsens stillede med rekordindkøbet Sivert Heltne Nilsen fra start, og nordmanden lover, at det kun bliver bedre fra nu af.

- Det bliver bedre. I får at se. Det kommer til at blive rigtig godt. Det bliver svært at slå os, siger han.

Nordmanden er tilfreds med sin egen og holdets indsats i første halvleg, og hans nye manager er også glad for, hvad han så ude på banen.

- Jeg synes, at Sivert spillede fremragende. Han gik ind og bandt tingene godt sammen.

- Vi skal selvfølgelig lære hinanden at kende, men jeg er ikke i tvivl om, at han kommer ind og bliver en profil, i hvert fald for os, siger Bo Henriksen.

AC Horsens møder de forsvarende mestre fra FC Midtjylland på udebane i næste runde.