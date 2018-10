Horsens-træner: Junker kommer til at lave 20 mål for os

På transfervinduets sidste dag hentede AC Horsens Kasper Junker i AGF for et rekordstort beløb.

Angriberen startede inde i de første par kampe, men han har været henvist til bænken mod Vendsyssel FF i seneste spillerunde og også i 3-3-kampen mod FC Nordsjælland lørdag eftermiddag.

Kasper Junker blev skiftet ind i dagens kamp mod FCN efter en times spil. Foto: Mads Dalegaard - Ritzau Scanpix

Horsens-træner Bo Henriksen har dog stor tiltro til Kasper Junker, selv om han er røget på bænken i de seneste par kampe.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Kasper Junker kommer til at lave 20 mål for os. Om det bliver i år eller året efter, det rager mig en papand.

- Der skal ro på, og så skal vi nok løse, at han kommer til at splitte Superligaen ad. Hvornår det bliver, får vi at se, siger Bo Henriksen.

Kampfakta Mål: 1-0 Sivert Nilsen (12. minut/str.). 2-0 Mads Juel Andersen (15. minut). 2-1 Andreas Skov Olsen (17. minut). 2-2 Ulrik Yttergård Jenssen (35. minut). 2-3 Ulrik Yttergård Jenssen (42. minut). 3-3 Jonas Borring (55. minut). Tilskuere: 2.441.

Har samtaler med Junker

For Horsens-træneren handler bænkningen af Kasper Junker om, at han vil starte med de spillere, han føler er bedst.

- Det handler ikke om, at det er en strafaktion. Jeg har kun én intention, og det er at spille med de bedste, og hvis Kasper Junker er dygtig nok på træningsbanen, så kommer han til at spille. Sådan vil det altid være, siger træneren.

Horsens-spillere jubler efter scoring. Hjemmeholdet kom foran 2-0 på få minutter, men var lige ved at smide det hele. Foto: Mads Dalegaard - Ritzau Scanpix

Bo Henriksen forklarer, at der er nogle ting, som Kasper Junker skal blive bedre til, og at han har samtaler med ham om det. Indholdet af de samtaler holder træneren dog internt.

Gør hvad jeg kan

Kasper Junker kom ind efter 62 minutter i lørdagens kamp, og han havde ikke så meget at sige om sin nuværende situation.

- Som fodboldspiller vil du jo altid gerne starte inde og bidrage, men det er den situation, jeg er i lige nu, og så må jeg bidrage med det, jeg kan, når jeg kommer ind, siger Kasper Junker.

Kasper Junker forklarede desuden, at han sagtens kan se sig selv indgå i et angreb sammen med Jonas Borring, som han kender fra deres fælles fortid i Randers FC.