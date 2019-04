Horsens-træner føler sig sikker på overlevelse

AC Horsens tabte søndag 1-3 ude til AGF og endte dermed på tredjepladsen i nedrykningspulje 1, da Sønderjyske samtidig vandt hjemme over Vejle og tog andenpladsen.

Det betyder, at Horsens nu skal spille to playoffkampe mod Vendsyssel om at undgå nedrykning fra Superligaen.

Den samlede vinder af de to opgør klarer frisag og kan se frem til endnu en sæson i Superligaen. Taberen skal møde nummer tre fra 1. division og skal over to opgør spille om eksistens i Superligaen i næste sæson.

Horsens-træner Bo Henriksen er overbevist om, at hans hold også spiller i Superligaen i næste sæson.

- Jeg ved, vi kan vinde, og jeg ved også, at vi overlever, siger træneren.

Horsens har haft et meget skidt forår og har ikke vundet i de seneste ti kampe, men på trods af den store modgang glæder Bo Henriksen sig over præstationen mod AGF søndag.

- Det er mærkeligt at sige, men det var klart vores bedste kamp i 2019 ud over vores 3-0-sejr over Vendsyssel i februar.

- Hvis vi spiller sådan her de næste to kampe mod Vendsyssel, så er det indiskutabelt, at så rykker vi ikke ned, konstaterer han.

AC Horsens' Sivert Heltne Nilsen var skuffet efter nederlaget til AGF. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Spillede en flot første halvleg

Horsens spillede en flot første halvleg, hvor holdet nemt kunne have været foran med to-tre mål, men alligevel stod der 3-0 til AGF i pausen.

- Det er sådan, det er lige nu. Vi får ikke noget foræret af modstanderne eller dommerne, og det skal vi heller ikke forvente.

- Men det er sådan en præstation, der indikerer, at vi har mulighed for at vinde. Det er en rar følelse at stå med, siger Bo Henriksen.

Horsens-spiller Michael Lumb var efter kampen frustreret over, at det ikke lykkedes holdet at få point, men forsvarsspilleren har opskriften klar på overlevelse.

- Vi skal tage de ting med, som vi præsterede mod AGF, men vi skal også være mere kyniske og kende vores besøgelsestid. Ellers er det svært at vinde fodboldkampe, siger Lumb.

