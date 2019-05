Horsens tager stor skalp på udebane mod Vendsyssel

Horsens sikrede sig et fremragende udgangspunkt til returopgøret i playoffkampene om overlevelse i Superligaen, da holdet tog en 1-0-sejr med hjem fra Vendsyssel.

Nicolai Brock-Madsen blev den helt store helt, da han scorede sit første sæsonmål på hovedstød efter 76 minutter.

Søndag middag tog Vendsyssel og Horsens hul på det første af to opgør i Superligaens vigtige playoffkampe om nedrykning, hvor taberen af opgørene skal møde 1. divisions tredjeplads i en direkte duel om at spille i Superligaen næste sæson.

Kampens store betydning taget i betragtning kunne man sagtens frygte på forhånd, at der ville blive tale om et kedeligt og låst opgør, men de to hold overraskede positivt.

Francisco Junior (8) og Rune Frantsen (12) i nærkamp. Foto: René Schütze - Ritzau Scanpix

Begge hold bidrog nemlig til en livlig indledning med flere gode tilbud og målchancer, men især Horsens leverede et højt pres, hvor Vendsyssel mere lurede på omstillingsmuligheder.

Som halvlegen skred frem, blev det dog et mere jævnt opgør, hvor der blev længere mellem mulighederne.

Derfor kunne de to mandskaber gå til pause uden scoringer.

Anden halvleg mindede på mange måder om første halvleg. Selv om Horsens havde bolden meget og forsøgte at sætte sig på spillet, så delte holdene chancerne imellem sig, men den sidst skarphed foran mål manglede.

I kampens sidste fase begyndte nervøsiteten formodentlig at spille ind. Ingen af holdene tog unødvendige chancer, og det satte en dæmper på det ellers livlige opgør.

Så det var et klassisk Horsens-våben, der skulle bryde dødvandet, nemlig en dødbold.

Angriberen Nicolai Brock-Madsen kom højest på et hjørnespark efter 76 minutter og pandede Horsens foran 1-0.

Dermed åbnede angriberen sin målkonto i denne sæson og sikrede dermed Horsens et fremragende udgangspunkt inden returopgøret næste søndag.