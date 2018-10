Horsens og FCN deler i vild målfest

Der var underholdning for alle pengene, da AC Horsens og FC Nordsjælland spillede 3-3 lørdag eftermiddag i Superligaens 14. spillerunde.

Målene væltede ind i første halvleg, hvor publikummet i Horsens blandt andet fik tre mål på fem minutter til at varme sig på i oktoberkulden.

Hjemmeholdet kom foran med 2-0 tidligt i første halvleg, men gæsterne fra Nordsjælland fik kæmpet sig flot tilbage i kampen og gik til pausen med en 3-2-føring.

Kampfakta Mål: 1-0 Sivert Nilsen (12. minut/str.). 2-0 Mads Juel Andersen (15. minut). 2-1 Andreas Skov Olsen (17. minut). 2-2 Ulrik Yttergård Jenssen (35. minut). 2-3 Ulrik Yttergård Jenssen (42. minut). 3-3 Jonas Borring (55. minut). Gult kort: Victor Nelsson, FC Nordsjælland (43.)Karlo Bartolec, FC Nordsjælland (50.)Sammy Skytte, AC Horsens (68.)Andreas Skovgaard, FC Nordsjælland (83.) Tilskuere: 2.441.

Med resultatet kravler Horsens op på fjerdepladsen, mens Nordsjælland, der fortsat er uden sejr på udebane i sæsonen, er at finde på niendepladsen.

To hurtige til Horsens

Allerede efter 12 minutter var værterne foran med to mål. Først var det Horsens-midt Sivert Heltne Nilsen, der gjorde det til 1-0 på straffespark. Kort tid efter fordoblede forsvarsspiller Mads Juel Andersen føringen.

Jonas Borring får her tilkendt straffespark, som Sivert Heltne Nilsen scorede på. Foto: Mads Dalegaard - Ritzau Scanpix

Gæsterne fik dog reduceret efter 16 minutter, da Nordsjælland-angriberen Andreas Skov Olsen reducerede til 1-2.

Nordsjælland pressede på for udligningen, og den fik de, da den norske forsvarsspiller Ulrik Yttergård Jenssen sparkede 2-2-målet ind efter 34 minutter.

Syv minutter senere scorede nordmanden igen, så gæsterne kunne gå til pause med en føring på 3-2 trods af at have været bagud to mål.

Anden halvleg var ikke mere end ti minutter gammel, da Horsens-angriberen Jonas Borring udlignede til 3-3.

Det lugtede af flere mål, og specielt Nordsjælland var tæt på i flere omgange, men Horsens-keeper Matej Delac viste storspil i flere situationer.

Kampen faldt mere til ro som halvlegen skred frem, og der blev længere mellem chancerne.

I kampens overtid fik Horsens-angriberen Kasper Junker en god mulighed, men forsøget blev blokeret, og det endte dermed 3-3 mellem Horsens og Nordsjælland.

