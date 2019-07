Horsens lejer serber i Club Brugge

AC Horsens lejer den 20-årige forsvarsspiller Erhan Masovic hos den belgiske topklub Club Brugge.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Serbiske Masovic blev hentet til Brugge for to år siden og var i sidste sæson lejet ud til AS Trencin i den slovakiske liga, hvor han spillede 12 kampe.

- Vi har kigget på ham gennem længere tid og er rigtig glade for, at han skal være en del af vores klub det næste år, siger Horsens-manager Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

Han mener, at det er en spiller med stort potentiale, som er hentet til CASA Arena.

- Erhan Masovic blev købt for mange millioner af en storklub som Club Brugge, og vi er stolte over, at vi kan tiltrække en spiller med så stort et potentiale. Han har spillet mange kampe for Serbiens U21-landshold og var med på holdet mod Danmark for ikke så længe siden.

Erhan Masovic er lejet for resten af sæsonen, og han er glad for at være kommet til Horsens.

- Jeg har hørt mange spændende ting om den danske liga, og det var en god mulighed for mig at komme til AC Horsens. Jeg er en ung forsvarsspiller, der er kommet til AC Horsens for at hjælpe klubben med at skabe gode resultater, og jeg er meget glad for at være her, fortæller Erhan Masovic.

Masovic bliver en del af AC Horsens-truppen med øjeblikkelig virkning.