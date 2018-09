Horsens har indberettet superliga-træner: 'Når du kommer til Vejle, slår jeg dig ihjel'

’Oli, bare vent til næste gang, jeg ser dig i Vejle. Bare vent. Oli, når du kommer til Vejle, slår jeg dig ihjel’.

Sådan skal cheftræneren for Vejle BK, Adolfo Sormani, have sagt til AC Horsens-angriberen Oliver Drost efter en superligakamp den 31. august.

Det er i hvert påstanden fra AC Horsens. Holdet valgte efterfølgende at indberette Sormani til Fodboldens Disciplinærinstans.

22-årige Oliver Drost blev i 2017 lejet ud til AC Horsens af Vejle BK. Et halvt år senere købte AC Horsens ham. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Bad om undskyldning

Ifølge AC Horsens-direktør Kristian Nielsen skete det dog først efter, at klubben havde været i kontakt med Vejle BK.

- Af respekt for Vejle Boldklub og Adolfo Sormani tog vi kontakt til klubben og sagde, at Adolfo skulle ringe til Oliver Drost og undskylde. Men det ville han ikke, og så er det, vi indberetter sagen, siger Kristian Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg har respekt for, at tingene er i kog, når bolden ruller og kampen kører, men det her er langt over grænsen. Kristian Nielsen, direktør, AC Horsens

Pulsen er ofte høj, når de to lokalrivaler tørner sammen på grønsværen, men den påståede trussel er uhørt, mener direktøren.

- Vi synes, han er gået langt over grænsen. Når jeg som direktør erfarer, at der er trusler mod en medarbejder, så tager vi selvfølgelig affære, siger Kristian Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Kristian Nielsen har flere spillere fra AC Horsens overhørt truslen fra Adolfo Sormani.

Det er dybt beklageligt, at det er kommet hertil, lyder det fra AC Horsens-træner Kristian Nielsen (tv.), der her ses i programmet Fodbold med Horup.

Har ikke åbnet sag

Indberetningen er dog endt med, at Fodboldens Disciplinærinstans ikke har åbnet en sag mod Adolfo Sormani.

Ifølge Fodboldens Disciplinærinstans er det er ikke tilstrækkeligt bevist, at Sormani truede Drost. TV3 Sport har billeder af en tydeligt ophidset Adolfo Sormani, men det er ikke umiddelbart til at se, hvad han siger.

Det er en sag, der er overstået, og han har ikke har sagt:' I will kill you'. Henrik Tønder, direktør, Vejle Boldklub

Adolfo Sormani skal være blevet særdeles vred, fordi Oliver Drost ikke ville lade Vejle sparke bolden ugeneret ud af banen, efter at spillet blev stoppet på grund af en hovedskade. Det var først efter kampen, den påståede trussel faldt.

53-årige Adolfo Sormani er en tidligere italiensk fodboldspiller, der blandt andre har spillet for Parma. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Dybt beklageligt

Direktøren for AC Horsens, Kristian Nielsen, har ikke så mange kommentarer til, at sagen er blevet droppet.

- Vi har gjort det, vi kunne med indberetningen. Vi synes, det er dybt beklageligt, at det er kommet hertil. Vi havde gerne været sagen foruden, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kristian Nielsen er uforstående over for, at Vejles cheftræner var oppe i det røde felt umiddelbart efter kampen.

- Jeg har respekt for, at tingene er i kog, når bolden ruller og kampen kører, men det her er langt over grænsen. Det er noget, der foregår efter kampen er fløjtet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Vejle Boldklubs ordførende direktør Henrik Tønder spillede selv i klubben som ung. Han har været direktør i klubben siden 2006. Foto: Vejle Boldklub

Vejle-direktør: Sagen er slut

Vejles direktør, Henrik Tønder, har en noget andet udlægning af sagen. Han afviser fuldstændigt, at hans cheftræner truede Oliver Drost efter kampen.

- Det er en sag, der er overstået, og han har ikke har sagt:' I will kill you', siger Henrik Tønder til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Når vi får en indberetning, så får vi lov til at give vores version af, hvad der er sket. Det sender vi ind og på baggrund af det, vurderer Disciplinærinstansen, om der er grundlag for en straf, og det har de vurderet, at det er der ikke. Så er sagen egentlig slut.

Adolfo Sormani har tidligere været træner for Oliver Drost. Horsens AC kan ikke appellere Fodboldens Disciplinærinstans beslutning om ikke at åbne sagen.

