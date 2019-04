Horsens henter vigtigt point mod rivalerne fra Vejle

En hektisk affære mellem AC Horsens og Vejle Boldklub endte 0-0, da de to ærkerivaler mødtes i Horsens torsdag eftermiddag i Superligaens 30. spillerunde.

Hjemmeholdet havde blot hentet ét point i de seneste syv kampe, hvorimod Vejle havde spillet sig til syv point i de seneste tre.

Resultatet kommer Horsens bedst til gode, da holdet nu har fire point ned til Sønderjyske på tredjepladsen i nedrykningsgruppespillets pulje 1 med to kampe tilbage.

Det ene point betyder også, at Horsens kan sikre sig en ny sæson i Superligaen, hvis holdet slår Sønderjyske i klubbernes indbyrdes opgør på søndag.

Det ser anderledes svært ud for Vejle at undgå at skulle spille de drabelige playoffopgør om at undgå nedrykning til 1. division.

Mens Horsens har gode chancer for at fortsætte i Superligaen, ser det værre ud for Vejle efter dagens kamp. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Dog betyder resultatet, at oprykkerne rykker et point tættere på Sønderjyske på tredjepladsen, og derfor nu kun har ét point op til sønderjyderne.

Vejle var klart i førersædet i en chancefattig, men intens første halvleg. Efter 20 minutter var det tæt på, at Vejle-kanten Allan Sousa scorede et drømmemål, men hans frispark ramte overliggeren.

Horsens formåede ikke at producere en reel målchance i løbet af de første 45 minutter, og de to mandskaber gik derfor til pause ved stillingen 0-0.

Hvor Vejle var bedst i første halvleg, så var Horsens bedst i anden.

Efter 57 minutter fik angriberen Nicolai Brock-Madsen en god mulighed på en friløber, men Vejle-målmand Thomas Hagelskjær reddede.

Ti minutter senere var Horsens tæt på igen, men stolpen stod i vejen for et føringsmål til hjemmeholdet.

I kampens overtid fik Horsens-angriberen Kasper Junker en stor mulighed for at score 1-0-målet, men han skød forbi mål, og det endte derfor 0-0.