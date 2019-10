Horsens giver 43-årig målmand comeback i superligatrup

Målmand Søren Jochumsen spillede sin sidste superligakamp for AC Horsens for otte år siden, men nu er klublegenden klar til et kortvarigt comeback i superligatruppen.

Årsagen er, at førstemålmand Michael Lansing er i karantæne i de kommende to kampe, efter at han blev udvist i kampen mod Lyngby i søndags.

Jeg har fulgt klubben tæt, siden jeg stoppede, og jeg har holdt mig i gang i Stensballe IK og Horsens fS, hvor jeg senest har spillet i Jyllandsserien. Søren Jochumsen

Det giver spilletid til Matej Delac, men østjyderne mangler en reservekeeper, og her kommer 43-årige Jochumsen ind i billedet.

Horsens meddeler i en pressemeddelelse, at Søren Jochumsen sidder på bænken i kampene mod Esbjerg og Silkeborg i de næste spillerunder.

- Jeg glæder mig helt vildt til de kommende kampe. Jeg har fulgt klubben tæt, siden jeg stoppede, og jeg har holdt mig i gang i Stensballe IK og Horsens fS, hvor jeg senest har spillet i Jyllandsserien, og jeg har trænet kontinuerligt, siden jeg stoppede, så jeg kan stadig gribe en bold.

- Truppen er selvfølgelig en helt anden, og jeg har aldrig spillet under Bo (Henriksen, cheftræner, red.), så det bliver sjovt og spændende for mig at komme tæt på spillere og trænere i superligatruppen, siger Søren Jochumsen.

Søren Jochumsen er noteret for 524 førsteholdskampe for AC Horsens.