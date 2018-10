Horsens-forsvarer: Vi skal have fundet trylledrikken

AC Horsens tabte søndag eftermiddag hjemme med 1-2 i Superligaen til oprykkerne fra Esbjerg.

Det skete efter en skidt præstation, og Horsens-forsvareren Søren Reese er glad for, at der kommer en landskampspause i kølvandet på nederlaget.

- Nu har vi en landskampspause til at få fyldt batterierne.

- Så skal vi finde trylledrikken, der gør, at vi kommer ud med den rigtige energi hver gang, fordi så ved vi, at vi er svære at spille imod.

- Det er manglende energi, der gjorde, at vi tabte mod Esbjerg. Vi har trænet, at vi skal komme ud med et aggressivt udtryk, og det lykkedes vi på ingen måde med, siger en skuffet Søren Reese.

Skal kigge indad

Ifølge den FC Midtjylland-ejede forsvarsspiller, så er det tid til at kigge indad.

- Vi er maksimalt ordinære, når vi mangler energi, og så kan vi tabe til alle.

- Har vi derimod energien, så kan vi slå alle, og det er et fælles ansvar, vi har. Der er ikke nogen, der skal se sig fri for at hanke op i sig selv, siger Søren Reese.

Horsens-træner Bo Henriksen virkede ramt efter nederlaget.

- Man får altid efter, hvad man investerer. Det gælder alt, hvad man laver her i livet, om det så er i kærlighed, med et job, med venskaber, eller hvad ved jeg.

Horsens-spillerne forsøgte at fighte sig ind i opgøret - uden held. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Mirakel at vi ikke tabte større

- Det fik vi mod Esbjerg. Det er et mirakel, at vi ikke tabte større.

Ifølge Horsens-træneren mangler hans mandskab oplevelsen af at finde noget, som virker over en længere periode.

- Alt i livet handler om oplevelser. Vi kan ikke overbevise mennesker om noget uden at give dem oplevelser. Jeg kan snakke fra nu af og til nytårsaften om alt muligt mærkeligt, men folk er nødt til at få en oplevelse af, hvad der virker.

- Lige nu mangler vi længerevarende oplevelser af, hvad der virker, siger Bo Henriksen.

Horsens møder Vendsyssel på udebane efter landskampspausen.