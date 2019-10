Horsens-back: Vi kan spille god fodbold

AC Horsens bliver ofte skudt i skoene, at holdet spiller primitiv fodbold, men i søndagens 1-0-sejr over Hobro viste østjyderne gode takter på banen.

Læs også Horsens-hammer sænker Hobro i bundbrag

- Jeg synes, at vi har et hold, der kan spille god fodbold. Det synes jeg, vi har vist flere gange i sæsonen.

- Jeg tror bare, at Horsens bliver defineret som det hold i ligaen, som kun kan spille lange bolde, spille hårdt og håbe på et indkast, siger venstrebacken Michael Lumb.

Vi har måske ikke det samme hold, som var her for nogle sæsoner tilbage, hvor det betød rigtig meget at få et indkast. Michael Lumb, venstreback, AC Horsens

I de seneste par sæsoner har Horsens da også været kendt for stor fysik og specielt lange indkast, som har voldt modstanderne problemer.

I denne sæson virker det dog ikke til, at det er indkastene, som er Horsens foretrukne våben.

Malte Kiilerich Hansen scorede kampens eneste mål. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Michael Lumb, der selv har skullet forsvare mod Horsens-indkast i sin tid som Lyngby-spiller, har en forklaring på det.

- Vi har måske ikke det samme hold, som var her for nogle sæsoner tilbage, hvor det betød rigtig meget at få et indkast.

- Jeg kan selv huske, hvordan hele stadion sad og jublede, når der kom et indkast fra min tid som modstander her på banen. Det er lidt noget andet i dag. Så mange høje folk har vi heller ikke, siger Michael Lumb.

Michael Lumb var oppe og toppes med Hobros Emmanuel Sabbi under kampen. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Venstrebacken spillede en stærk kamp mod Hobro, og ville gerne have haft en større sejr som belønning for det flotte spil.

- Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde scoret flere mål. Vi skabte en masse chancer, hvor der var mange af dem, som der ikke kom slutprodukt på, siger han.

Michael Lumbs træner, Bo Henriksen, drømmer også om mere effektivitet fra sine angribere. Han vælger dog at kigge fremad.

Læs også AC Horsens henter tidligere AaB'er

- Jeg tror, at makkerparret mer Nicolai Brock-Madsen og Jannik Pohl kan blive magisk, med Simon Ayo Okosun som ligger bagved som 8’er. Det kan ikke blive sjovt for nogle modstandere, siger Bo Henriksen.