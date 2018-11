Horsens-anfører: Folk havde lyst til at slå ihjel

AC Horsens skulle lørdag eftermiddag forsøge at vaske den dårlige præstation fra nederlaget i Vejle væk, da Sønderjyske gæstede "Den Gule Fare".

Kampen endte 1-1, og i Horsens-lejren er man glad for den præstation, der blev lagt for dagen.

Vi var bedre på stort set samtlige parametre, og vi skulle også have vundet. Selv da vi var 10 mand, var vi bedre end Sønderjyske. Bo Henriksen, Træner for AC Horsens

- Der var en verden til forskel fra Vejle-kampen. Det var meget tilfredsstillende. Vi kunne virkelig mærke hinanden, og folk havde lyst til at slå ihjel inde på banen, siger en lettet Mathias Nielsen.

Horsens-træner Bo Henriksen er enig med sin anfører.

- Selv hvis vi havde vundet i Vejle, så havde det været en katastrofe, fordi vi ikke havde et bedre udtryk, end vi havde.

Lørdagens superligakamp endte uafgjort, og spændingen var helt i top. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

- Vi rendte rundt som hovedløse høns, og vi anede ikke, hvor vi var, siger Bo Henriksen, der peger på, hvorfor resultaterne har været svingende.

- Vi har haft lidt problemer med at finde den rigtige formation, og derfor har indsatserne været meget svingende for at sige det mildt.

- Vores topniveau er fremragende, men vores bundniveau er en katastrofe, siger Bo Henriksen.

Bedre end gæsterne

Horsens-træneren mener, at hans mandskab var bedre end Sønderjyske på alle parametre.

- Der er rigtig mange, der skyder os i skoene, at vi ikke vil spille fodbold, men vi var da i den grad det eneste fodboldhold på banen mod Sønderjyske rent spillemæssigt.

Horsens-træner Bo Henriksen mener, at de spillede bedre end de sønderjyske gæster. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

- Vi var bedre på stort set samtlige parametre, og vi skulle også have vundet. Selv da vi var 10 mand, var vi bedre end Sønderjyske, siger Bo Henriksen.

Horsens fik en mand smidt ud med et kvarter tilbage. På trods af det gik hjemmeholdet stadig efter sejren, og Bo Henriksen erkender, at det kunne have givet bagslag at gå efter sejren.

- Selvfølgelig kunne det give bagslag, det kan jo altid ske. Men når vi præsterede, som vi gjorde, så skal spillerne også have lov til at gå efter at vinde kampen, siger Bo Henriksen.

Horsens ligger på sjettepladsen efter lørdagens uafgjorte resultat.