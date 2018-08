Hoppede ud ad vinduet efter dom: Politiet efterlyser 23-årige Rasmus

Politiet har siden torsdag eftermiddag ledt efter en 23-årig mand, der stak af fra Retten i Randers.

Han var netop idømt tre års fængsel for flere indbrud og for at være i besiddelse af skydevåben, som han havde stjålet. Ifølge planen skulle han direkte i fængsel efter dommen.

Men inden da havde han - som alle andre - ret til et møde med sin forsvarsadvokat efter dommen i enrum.

- Der er politiet ikke tilstede. Det er en ret, man har. Der lykkedes det ham at springe ud ad vinduet, siger Rene Raffo, politiinspektør ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er 23-årige Rasmus Sloth Wittenhoff Jensen, der efterlyses efter han flygtede fra Retten i Randers.

Han hoppede ud og landede fem meter nede og løb væk. I mellemtiden har politiet så ledt efter ham - uden held.

Derfor beder politiet nu offentligheden om hjælp. Han betegnes ikke som farlig. Men det er vigtigt, at man slår alarm, hvis man ser ham eller hører om, hvor han opholder sig.

Signalement Mand

Ca. 185 cm.

Spinkel af bygning

Lys i huden og kort, lyst hår

Iført sort jakke, grå trøje og sorte bukser Rasmus Sloth Wittenhoff Jensen beskrives som:

- Hvis man ser ham, så opfordrer vi til, at man ringer til politiet. Så kan man ringe 112. Så vil der komme en patrulje, siger Rene Raffo.

Det er strafbart at skjule personer, der er efterlyst af politiet. Bliver man kendt skyldig, kan det give op til to års fængsel.