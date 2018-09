Honningsnitter med skimmel: Karen Volf-parti tilbagekaldes

Selvom kagerne skulle have yderlige 11 dage at løbe på, før ”bedst før”-datoen er nået, så er der fundet skimmel – også kendt som mug – på et parti Karen Volf Honningsnitter.

Derfor tilbagekalder Bisca A/S, der producerer kagerne, hele partiet.

Læs også Håndpillede rejer tilbagekaldes: Kan indeholde listeria

Alle kagerne i dette parti er uegnede til at blive spist af mennesker, også selvom der kun er tydelig mug på nogle af kagerne i en pakke.

Hvilken Fødevare Pakningsstørrelse: 8 stk.

Nettovægt: 144 g.

Produktionsdato: 2018-04-26

Bedst før: 2018-09-23

Lotnr.: LS18116372

EANnr: 5709364674777

Skulle man alligevel have spist en, skal man være opmærksom, da det i værste tilfælde kan give madforgiftning.

Fødevarestyrelsen råder forbrugere, der har købt produktet til enten at kassere dem eller levere dem tilbage til den butik, hvor de er købt.