Hollandsk back på plads i AGF

Det er efterhånden blevet en tradition, at AGF henter spillere på transfervinduets sidste dag. Og denne sommer er det ikke anderledes.

Således meddeler AGF på sin hjemmeside, at klubben har lejet den 22-årige hollandske back Kevin Diks i den italienske Serie A-klub Fiorentina.

- Kevin er en spiller, vi har fulgt på afstand længe i AGF. Han har - trods sin unge alder - allerede god erfaring fra topklubber i Holland og Italien, fra de hollandske ungdomslandshold, samt de europæiske klubturneringer, siger sportschef i AGF Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

Kevin spiller primært højre back, men kan også løse opgaver på andre forsvarspositioner i andre formationer. Så han giver cheftræner David Nielsen nogen andre strenge at spille på og øger konkurrencen i de bagerste kæder,

Kommer med en skade

Den unge hollænder kommer dog ikke til Aarhus i fulde omdrejninger, da han i øjeblikket døjer med en skade. En skade der dog ikke er værre end, at AGF er fortrøstningsfulde.

- Han bærer en mindre skade med sig til Aarhus. Men vores dygtige sundhedssektor har tjekket ham grundigt igennem og er yderst fortrøstningsfulde i forhold til at få ham til at præstere på de høje nagler igen. Så vi glæder os til at se Kevin i fulde omdrejninger igen og ser frem til at se ham tilslutte sig vores trup på Fredensvang, siger Peter Christiansen.

Kevin Diks startede sin karriere i hjemlandets Vitesse, og har siden da været forbi Feyenoord, Empoli og så Fiorentina, som altså udlejer ham for resten af den indeværende sæson.