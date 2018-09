Holdt gudstjeneste ude i det fri: - Det var meget smukt

Med folkekirken følger gamle historier, gamle salmer og gamle bygninger.

Men sidstnævnte er tilsyneladende ikke strengt nødvendigt, for søndag bød Langenæskirken i Aarhus på vandregudstjeneste, hvor sognepræsten sammen med en flok kirkegængere tog gudstjenesten ud i naturen.

Læs også Kirke melder sig med støtte til De Hviie

- Vi er gået ud for at vandre med Guds ord ud i naturen blandt mennesker, og lade Guds ord klinge i det offentlige rum, siger Anne Ehlers, der er sognepræst i Langenæskirken, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg synes ikke, at sådan en gudstjeneste skal erstatte den traditionelle gudstjeneste, den skal også være der. Men i dag var det rigtig godt. Niels Peter Gadegaard Fransen

Langenæs i Aarhus har de seneste fire dage lagt grund til Langenæs Kulturfestival, og det var i den forbindelse, at kirken ville prøve en anderledes gudstjeneste.

- Der er jo tradition i det kirkelige liv for pilgrimsvandringer. Så det læner vi os selvfølgelig også op ad, denne erfaring. Vi ved, at det er noget, man godt kan gøre, siger Anne Ehlers.

Folk var mødt talstærkt op til den anderledes gudstjeneste.

Vejret var da også med de aarhusianske kristne, der forblev tørre og varme på en ellers lidt grå søndag, hvor det ifølge nogle af deltagerne gjorde godt at få strukket benene.

- Det var meget skægt, bedre end jeg havde troet. Det var fedt at komme ud og gå lidt i stedet for at sidde på en hård bænk, siger Pernille Randrup Pedersen, der var med på vandregudstjenesten, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der skal være plads til traditioner

Selvom alle var enige om, at gudstjenesten med ekstra højt til loftet var en god oplevelse, får kirkerne dog lov til at tjene deres formål fremover også.

Gudstjenesten var inklusiv salmer, prædiken og nadver.

- Jeg synes ikke, at sådan en gudstjeneste skal erstatte den traditionelle gudstjeneste, den skal også være der. Men i dag var det rigtig godt. Det var en meget smuk gudstjeneste, siger Niels Peter Gadegaard Fransen, der også deltog i gudstjenesten, der var komplet med både nadver og salmer.

Og sognepræsten slutter sig da også til holdningen om at bevare den indendørs gudstjeneste, men det bliver formentlig ikke sidste gang, at de går udenfor.

Læs også Eks-biskop og AGF-fan: Kjeld Holm hædret for liv i frisindets tegn

- Jeg tror, at forandringer nogle gang får folk til at spidse ører. Det er ikke for at lokke flere i kirke på næste søndag, men de mennesker, vi har gået med i dag, har haft en god oplevelse sammen. Det var jo fantastisk at stå og synge de jer salmer ude i naturen. Jeg tror ikke, det er sidste gang. Nu skal vi lige høre, hvad folk siger til det, siger Anne Ehlers.