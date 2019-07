Hold øje med de grønne skilte på stranden: De kan redde liv

Det er langt fra alle, der er opmærksom på dem, men de kan være livsvigtige. De grønne skilte på strandene. Her står en kombination af et bogstav og tal, som du meget gerne må skrive dig bag øret.

Sådan lyder det fra Trygfondens livreddere.

- Det kan gøre en forskel, hvis en badegæst har brug for hjælp og skal have en ambulance, siger kystlivredder på Saksild Strand, Stine Knudsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Visse steder kan det nemlig være en smule uklart, hvor man præcist befinder sig, når man er på stranden. Så her navigerer ambulanceredderne efter skiltene.

Stine Knudsen opfordrer alle strandgæsterne til at notere sig nummeret på det nærmeste grønne redningsskilt.

Undgår at køre forkert

- Hvis de ved, at det er 200 meter syd for redningsnummer F510, så kan ambulancen nå der lige med det samme. Så kører de ikke 400 meter den gale retning, forklarer Stine Knudsen.

Især på dage som i dag, hvor der har været rigtig mange mennesker på strandene, kan det være svært for en ambulance at finde dem, der har brug for hjælp. Og her er skiltene altså en stor hjælp.

Netop i dag var en af de første, hvor der for alvor var fyldt på strandene og noget for livredderne at forholde sig til. Indtil nu har det været en meget stille sommer for dem.

Fald i aktioner

- Vores arbejde afhænger vildt meget af vejret. I år, med det vejr vi har haft indtil videre, ser man bare ikke ligeså mange mennesker på strandene, og så vil aktionstallet heller ikke følge med, sagde Simon Sønderriis, der er superviser ved Trygfondens Kystlivredning, for en uge siden til TV2 ØSTJYLLAND.

Her viste tallene nemlig, at der har været et stort fald i livredder-aktioner på de østjyske strand sammenlignet med sidste år.

Slapper ikke bare af

Selvom badegæsterne indtil nu er blevet væk, ligger livredderne ikke på den lade side. De holder formen ved lige, så de er klar i topform, når vejret igen bliver mere sommerligt.

- Når der ikke er nogen badegæster at holde øje med, træner vi vores færdigheder, siger Simon Sønderriis og fortsætter:

- Når de så kommer, når det er godt vejr, er vi 100 procent skarpe og klar til, hvis der sker noget.