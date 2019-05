Hold-kæft-bolsjer skal lukke munden på publikum

Snak mindre og lyt mere. Sådan lyder budskabet fra Northside Festival.

Når festivalgængerne snart drager ud på dette års festivalsæson, kan det være svært for publikum at holde mund under de mange koncerter.

Sidste år havde Northside Festival en række ’Vis hensyn’ skilte oppe i håb om, at publikum ville snakke mindre under koncerterne.

- Vi står i en situation som arrangør, at vi som danskere godt kan finde ud af at tie stille i biografen, men det kan vi ikke, når vi er til koncerter, siger John Fogde, der er talsmand for Northside Festival, til TV2 ØSTJYLLAND.

20.000 bolsjer

Men i år er der kommet et helt nyt konkret symbol, der skal få festivalgængerne til at snakke mindre under koncerten.

Et såkaldt ’hold kæft' bolsje skal forhåbentlig kunne få stoppet talestrømmen hos publikum for en stund, mens koncerten står på.

- Vi vil gerne have, at folk dedikerer sig til koncerterne, der bliver spillet og snakker mindre, siger John Fogde.

Opfordringen til Northsides publikum skal ses i den sammenhæng, at koncerter i stigende grad er blevet et sted, hvor publikum snakker i stedet for at være til stede og nyde musikken.

Ikke en løftet pegefinger

Det er i samarbejde med HiFi-klubben, at Northside under dette års festival uddeler ’hold kæft’ bolsjerne, der har fået navnet ’voice cancellation’ bolsjer.

Der vil under dette års festival blive delt 20.000 bolsjer ud til publikum i håb om, at det vil mindske snakken under koncerterne. Foto: Axel Schütt - Ritzau Scanpix

- Med voice cancellation-bolsjet vil vi gerne sætte fokus på problematikken på en sjov måde og med et glimt i øjet minde folk om, at de skal huske at lytte og nyde musikken. Vi ønsker ikke at agere løftet pegefinger, men vi vil gerne opfordre publikum til at tage musikken og oplevelsen til sig – og virkelig lytte, siger Ditte Sohn Mikkelsen, CMO i HiFi Klubben i en pressemeddelelse.

John Fogde fra Northside Festival påpeger også, at det ikke er for at løfte pegefingre. For publikum skal have lov til at feste, danse og synge, som man gør på en festival.

- De fleste jo vil sige, at det ikke er én selv, der snakker, men de andre. Derfor prøver vi med en humoristisk vinkel at ’nudge’ publikum til at snakke mindre, siger han.

Northside finder sted fra den 6. – 8. juni i Aarhus.