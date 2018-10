Gemte sig

Astrid på 65 år er også vinterbader og elsker at være nøgen, men på et foto som 17-årig gemmer hun sig bag et stort sjal: - Jeg syntes, min mave var for alt stor, mine bryster for små og min underlæbe for stor. Så jeg gik og sugede den ind, husker hun.

Astrid, 17 år

- I dag tænker jeg: Hold op, hvor har jeg/hun spildt en masse liv og en masse muligheder i det selvbillede. Men der lå en angst for selvglæde. Man skulle endelig ikke blive for glad for sig selv, for så var man selvglad, og det måtte man sandelig ikke være.