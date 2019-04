Højskoleelever reparerer de lokales tøj: - Slut med smid-væk kultur

Er der gået hul i bukserne, så er det nemmeste for mange formentlig at smide dem ud og købe et par nye.

Men smid-væk og køb-nyt kulturen er hårdt for klimaet og derfor har en gruppe elever på Hadsten Højskole sat sig for at give tøjet længere levetid.

Onsdag havde Hadsten Højskole åbne døre for alle, der havde noget tøj, der trængte til at blive repareret. Eleverne havde indrettet et rum med symaskiner, hvor folk kunne komme ind fra gaden og få deres tøj lappet.

Arrangementet er ét af 20 klimaarrangementer i Favrskov Kommune, der i denne og næste uge afholder deres årlige klimauger.

Troels Skjellerup Nielsen var mødt op med sine to børn for at få lappet et par bukser.

Begræns tøjforbrug

Én af dem, der var mødt op med et par hullede bukser var Troels Skjellerup Nielsen, der er konsulent i Hadsten.

- Vi vil gerne støtte det initiativ, der er og lade være med at have sådan en brug og smid væk kultur, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg har en søn, som bruger sine bukser rigtig meget. Han er i en Naturbørnehave og nu er der kommet hul i hans bukser, så det giver en god anledning til at komme herind.

Familien forsøger også i det daglige at begrænse deres forbrug af især tøj.

- Vi tænker rigtig meget i genbrugstøj og forsøger at undgå at købe nyt, fortæller Troels Skjellerup Nielsen.

Byttebørs

Udover lappe-biksen havde eleverne på Hadsten Højskole også lavet en byttebørs, hvor man kunne tage sit gamle tøj med og bytte det til noget helt andet.

- Jeg har taget 5-6 stykke tøj, som jeg håber andre kan få brugt mere end jeg har gjort, siger Anna Siig Jeppesen, der går på Hadsten Højskole. Hun har fundet et par pæne blå jeans i stedet for det tøj, hun aldrig selv fik brugt.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at det bare ligger og at vi så smider det ud. Det er bedre, at vi kan bytte det her og få noget andet og bedre tilbage i stedet for at vi bruger mere.

En genbrugs oase

Udover Hadsten Højskole har mange andre institutioner i Favrskov Kommune også arrangmenter i forbindelse med klimaugerne. Blandt andet har senhjerneskadede beboere aktivitetstilbud i Hammel lavet kunst ud af affald. Mælkekartoner, toiletruller, yoghurtbægere er blevet til farverige fisk, som hænger ned fra loftet i kulturhuset i Hammel.

Og kommunens genbrugsbutikker har også tænkt nye bæredygtige tanker i anledning af klimaugerne.

- Vi kunne godt tænke os at skabe et sted, hvor man både kan sælge genbrugsmaterialer fra genbrugspladsen, men også hvor man kunne gentænke genbrug. Altså et værksted og måske også et cykelværksted, hvor man kan eksperimentere, fortæller Margit Larsen, der er formand for Røde Kors i Hadsten/Hinnerup.

- Samtidig skulle det også være et socialt sted, hvor man kan drikke en kop kaffe. Jeg håber, vi får en oase ud af det. Et eksperimentarium hvor vi kan hygge os, siger hun.

Projektet vil kræve meget af byens frivillige kræfter, mener politikere i Favrskov Kommune, men det afskrækker ikke Margit Larsen.

- Der er ikke tabt noget ved at prøve det. Det skræmmer os ikke. Lige nu er det trenden i samfundet, at vi skal passe på det, vi har og genbruge. Så jeg tror, at tidspunktet til det er det helt rigtige lige nu, forklarer hun.