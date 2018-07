Højskole for udviklingshæmmede: - Det er vildt fedt

Alle kan få noget ud af et højskoleophold. Det mener de i hvert fald på Djursland Folkehøjskole, hvor 60 udviklingshæmmede i denne uge udfordrer sig selv og nyder fællesskabet.

En af dem, som er med til kurset i år, er Maja Jensen. Hun er glad for, at hun tilmeldte sig.

- Det er rigtigt hyggeligt at være her, siger Maja Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er vildt fedt, og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg har haft kriller i maven, siden jeg startede herude. Det er bare det fedeste Maja Jensen, kursist, Djursland Højskole

Det er langt fra første gang, at Maja Jensen nyder livet på højskoleopholdet på Djursland Folkehøjskole. Hun har været med i 11 år.

Denne gang har hun tilmeldt sig cirkusholdet, som på fredag skal holde forestilling foran et stort publikum. Og det gør indtryk på Maja Jensen.

Flyvende tallerkner og linedans - Det er nogle af de ting, som kursisterne i år øver sig på til fredagens forestilling.

Ud over cirkusholdet, så er der også et teaterhold og et musikhold.

Nanna Pihl Simonsen fra Hadsten er på musikholdet i år. Hun synger og danser hele ugen og forbereder sig til showet på fredag.

- Jeg synes, det er hyggeligt med musik, siger Nanna Pihl Simonsen.

Skoleleder: Vi ser anderledes på udviklingshæmmede i dag

Uffe Ditmaar er cirkusdirektør på kurset, men når han ikke har dén fornemme titel, så er han leder af Lyngå Skole i Aarhus.

Han kan mærke en forskel i måden, hvorpå samfundet ser på udviklingshæmmede.

- I dag ser vi det meget mere, som folk med resurser og kompetencer, som man gerne vil udnytte, hvor man tidligere havde pakket dem ind i vat, siger Uffe Ditmaar.

Deltagerne bliver da heller ikke pakket ind i vat. Forestillingerne på fredag sætter krav til kursisternes kunnen. Og det er ganske sundt, mener Uffe Ditmaar.

- Vi vokser alle af, at der stilles krav til os. Og det vil de her mennesker også, siger Uffe Ditmaar til TV2 ØSTJYLLAND.

Kursisterne kan nyde dagene indtil på lørdag, hvor taskerne skal pakkes og turen må gå hjemad.