Højsæson for sælunger på strandene: - Lad dem være

De er vildt søde, og lige nu kan man se dem på flere strande rundt omkring i landet.

Juni er nemlig højson for sælunger.

Man skal dog lade dem være i fred, selvom det kan være fristende at gå tæt på for at studere dem eller lige frem at hjælpe dem ud i havet.

Sådan lyder det fra Kattegatcentret.

Den bedste hjælp er at nyde synet af sælungen på afstand - gerne 50 meter - og lade naturen gå sin gang. Rune Christiansen, biolog i Kattegatcentret

- Den bedste hjælp er at nyde synet af sælungen på afstand - gerne 50 meter - og lade naturen gå sin gang, siger Rune Christiansen, der er biolog i Kattegatcentret til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Jørgen har kæmpet forgæves i otte år: Læhegn og halvtag skal fjernes

Moren er sulten

Kattegatcentret får lige nu flere henvendelser fra folk, der har set en sælunge ligge alene på stranden og ikke ved, hvad de skal stille op. Og ifølge biologen skal de netop ikke stille noget op, for ellers kan sælungen ende med at blive forladt af sin mor.

Sælungen kan nøjes med at få mælk fra moren to gange i døgnet, og ofte vil den ligge det samme sted i et par dage. Rune Christiansen, biolog i Kattegatcentret

Sælungen ligger på stranden, fordi moren er svømmet ud i havet for at lede efter mad, og sælungen kan derfor ligge det samme sted i flere timer eller dage, uden at der er noget i vejen.

- Det er ganske naturligt, at de ligger på strandende, siger Rune Christiansen og tilføjer:

- Sælungen kan nøjes med at få mælk fra moren to gange i døgnet, og ofte vil den ligge det samme sted i et par dage, før moren flytter den til et nyt sted, siger han og forklarer, at moren kan vente med at svømme ind til sælen, hvis hun oplever, at der er meget aktivitet omkring den. Og derfor skal folk holdee sig væk.

Læs også Få overblikket: Her fejres sankthansaften hos dig

Fryser i vandet

Man skal heller ikke begynde at skubbe sælen ned i vandet, da dens spæklag ikke er særlig tyk den første uge, og vandet vil køle den ned.

Den bruger mere energi på at holde sig varm, når den ligger i vandkanten end på stranden. Rune Christiansen, Biolog, Kattegatcentret

- Den bruger mere energi på at holde sig varm, når den ligger i vandkanten end på stranden, siger Rune Christiansen.

Sælens digeperiode er 3-4 uger, og i den periode går den i gennemsnit fra at veje 10 til 30 kilo. Det er i den periode, at man vil kunne se den ligge på strande rundt omkring i landet.

Læs også Sælungen 'Nutte' scorer 10 ud af 10 på kærheds-skala

Rune Christiansen opfordrer folk til at holde en afstand til sælen på 50 meter, hvis det er muligt. Man skal dog kontakte naturstyrelsen, hvis man på afstand kan se, at sælungen har fråde, blod eller skum om munden.

Odder Kommune har også for nylig udsendt en advarsel mod at røre ved sælungerne.