Højsæson for lus på vej - men hold dig fra de billige lusekamme, siger ekspert

- Mor! Far! Det klør i mit hår!

Det er en sætning, som rigtig mange danske forældre med stor sandsynlighed kommer til at høre inden for alt for lang tid.

For når ferien slutter, og skolerne åbner, er det samtidig starten på årets store lusesæson.

Sådan lyder det fra Anette Morgen, der er specialist i lus, lopper og flåter, i 'Go' morgen Danmark'.

- Det er det samme tidspunkt hvert år. Det er uanset, hvordan vejret er i Danmark. Det er oftest, fordi forældrene har holdt ferie med børnene, og i ferieperioden er man ikke så god til at tjekke dem for lus. Når børnene så kommer tilbage i børnehaven og skolen, krammer de og leger tæt sammen, og så bliver de smittet med lus, fortæller hun.

Man kan ikke ligefrem sige til sine børn, at de skal holde sig fra de andre i skolen, men der findes gode metoder til at komme de små dyr til livs, lyder det.

Vælg det rigtige udstyr

Det nemmeste vej til at komme lusene til livs på er at vælge det rigtige udstyr til at bekæmpe dem med.

Man kan få mange forskellige former for lusebekæmpelsesmidler, men kammen er også meget vigtig.

Anette Morgen anbefaler, at man holder sig fra de billige kamme af plastik, man kan købe i butikkerne.

- De kan ikke fange lusene ordentligt, lyder det fra eksperten.

I stedet skal man købe en, der er klinisk testet, så man sikrer sig, at der hverken er for stor eller lille afstand mellem kammens tænder, anbefaler Anette Morgen.

Når man har udstyret på plads, er det bare om at komme i gang med at behandle og kæmme.

Rengøring hjælper ikke

Ifølge luseeksperten er der en del myter inden for lusebehandling, man ikke skal bide på.

En af de historier, som Anette Morgen er stødt på, er, at man skal holde børnene fra puderummet, fordi lusene gemmer sig i stoffet. En anden er, at det hjælper at binde en fletning i håret.

Begge dele er dog forkert.

Det holder i hvert fald ikke lusene væk, fortæller eksperten.

- Det kan godt være, at en stram fletning vil gøre det sværere for dem, men lusene skal nok finde vej til hovedbunden, siger hun.

Og puderummet skal man ikke frygte.

- Lusene bliver i håret, fordi de lever af blod. Lusene kan ikke leve i puder. Så hvis man finder lus i omgivelserne, er det enten lus, der er døde eller døende. For lusen bliver hos sin vært. De kan ikke hoppe. De kravler og smitter kun ved direkte hovedkontakt mellem to personer, lyder det fra Anette Morgen.

Men man skal passe på.

Selvom de små dyr ikke kan hoppe, kravler de lynhurtigt, så der skal ikke mere end et kram til, før de har spredt sig til en anden hovedbund.

- Og når det er så varmt, som det er lige nu, vil lusene bevæge sig ud i håret, fordi hovedbunden er varm, og jo længere ude i håret de er, desto nemmere kan de kravle fra en person til en anden, tilføjer Anette Morgen.

Fordi lusene kun lever i hovedbunden, skal man heller ikke gå amok med rengøringen

og smide sengetøj og bamser i fryseren, hvis man finder lus.

- Det hjælper ikke. Det har ikke noget med lusene at gøre, for de lus, som kan findes på en hovedpude, er døde. De vil ikke kravle på et menneske igen. Dog vil børster være smarte at rengøre, hvis der er lus, for jeg kan ikke sige, at lusene ikke kan overføres til et andet menneske, der bruger en børste, som en med lus lige har brugt, siger Anette Morgen.

Til gengæld skal man gå i gang med behandlingen af hår og hovedbund med det samme, hvis man finder lus.