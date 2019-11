Højreekstremisme på fremmarch: - Vi skal gøre noget nu

Under spørgetimen i Folketinget i går fordømte statsminister Mette Frederiksen (S) på det kraftigste weekendens hærværk i Randers, og i dag lyder det fra Venstres politiske ordfører, Britt Bager (V), at det er noget, der skal handles på nu:

- Vi synes jo, at det vi så i Randers på Krystalnatten, det er ganske forfærdeligt, og det er desværre ikke kun i Randers men i hele Danmark og Europa, hvilket kommer frem i en rapport fra det Jødiske Samfund. Vi vil opfordre justitsministeren til at dykke ned i den her rapport og til at se på hvilke andre tiltag kan vi gøre for at dæmme op for, at det her ikke sker igen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Og hos Venstre har de allerede nu gjort sig nogle tanker om konkrete muligheder:

- Man kan se på, om det er bestemte miljøer, hvor antisemitismen spirer – og hvordan får man så fat i de her miljøer? Man kan også diskutere overvågning. Vi er sådan set villige til at diskutere det hele. Det vigtige er, at vi gør noget, så vi ikke om fem år står og ser, at vi havde muligheden for at gribe ind uden at gøre noget, siger Britt Bager (V).

Britt Bager (V) vil opfordre justitsministeren til at se på hvilke tiltag, der kan gøres for at dæmme op for, at højreekstremismen og antisemitismen ikke fortsat vokser i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Flere tilfælde på årsdagen for Krystalnatten

Politikernes udmeldinger kommer efter en weekend med flere tilfælde i Østjylland, hvor jødefjendtligheden har været på fuldt blus. Det på 81-års dagen for Krystalnatten den 9. november. En nat, hvor nationalsocialister raserede jødiske butikker, synagoger, boliger og skoler i Tyskland.

Som en uhyggelig påmindelse ramte det derfor ægteparret Ella og Henrik Chievitz ekstra hårdt, da de lørdag morgen vågnede op til en ubehagelig overraskelse.

En jødestjerne af den slags, som nazisterne i 1941 tvang jøderne til at bære synligt, så de kunne identificeres som jøder, hang på deres postkasse. Onsdag aften tog ægteparrets naboer afstand til hændelsen med et stort fakkeltog på villavejen.

Se billeder fra fakkeltoget i Facebook-live-videoen nedenfor og indslaget øverst i artiklen.

Lørdag blev den jødiske kirkegård på Østre Kirkegård i Randers udsat for hærværk. 84 gravsten var overhældt med maling og væltet. En forbrydelse som to mænd i dag, onsdag, er blevet sigtet og varetægtsfængslet for i retten i Randers.

Den ene af de to sigtede er ledende medlem af Den Nordiske Modstandsbevægelse. En bevægelse, der beskriver sig selv som nationalsocialistisk.

01:10 Det kommer til at koste en uges arbejde og 100.000 kroner at gøre Østre Kirkegård i Randers ren, efter hærværksmænd i weekenden overmalede flere gravsten. Luk video

På skoler i Randers er der desuden ophængt materiale for den Nordiske Modstandsbevægelse.

Truslen fra personer med sympati for højreekstremisme er øget

I et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND skriver PET, at terrortruslen fra politisk ekstremistiske miljøer i Danmark er begrænset, men at truslen fra personer med sympati for højreekstremisme er øget.

Og det er ikke kun i Danmark, at antisemitismen og højreekstremismen bobler under overfladen. Også i Sverige har de i det seneste årti mærket en forøgelse af nationalsocialistiske miljøer.

De nordiske modstandsbevægelser er ikke så store. Men det enkelte radikaliserede individs handlinger kan være farlige, lyder det fra en svensk ekspert i højreekstremisme.

- Det handler om et antal hundrede individer, som er aktive. Og så er der nogle tusinde sympatisører rundt omkring. Så man skal ikke stirre sig blind på størrelsen af den her bevægelse. Det farligste som findes, er den her type bevægelse som radikaliserer mange, der sidenhen kan ende ud i alvorlig vold. Det skal ikke forstås som bevægelsen, der gør det. Det er den enkelte, siger han.

Og han understreger, at sikkerhedspolitiet i de nordiske lande også ser den største trussel fra individet, og at de individer ofte er inspireret af den her type bevægelse, hvilket derfor er det hovedsagelige problem.