Højdeskræk udfordrer politiker i valgkampen

Der bliver skiftet ud på pladserne rundt omkring på lygtepælene mandag morgen.

Politikere og deres frivillige er igang med at skifte valgplakaterne fra europaparlamentsvalget ud med valgplakater til folketingsvalget.

Og det kræver sin mand og kvinde at kravle op i de høje lygtepæle rundt omkring på gaderne.

Jeg har simpelthen bare så meget højdeskræk, så det går bare overhovedet ikke. Mona Juul, folketingskandidat for Konservative.

For der er langt ned, når man har fået en af de øverste pladser på lygtepælen. Og det er en stor udfordring for Mona Juul fra Konservative. Hun er nemlig højdeskræk, meget højdeskræk.

- Jeg har simpelthen bare så meget højdeskræk, så det går bare overhovedet ikke. Og som du kan se, så hænger plakaterne jo højt oppe nu, så jeg er glad for, at nogen gider hjælpe mig, siger Mona Juul (K), der er folketingskandidat.

Redningsmand med højdeskræk

Derfor er hun glad for at have en stærk frivillig i Emil Karlebjerg, der glædeligt træder til og hjælper – også i højderne. Og her havde det været et fint job, hvis det ikke var fordi, at man selv kæmpede med højderne.

- Jeg har faktisk højdeskræk. Det var lidt angstfremkaldende i starten, men man vænner sig til det, siger Emil Karlebjerg, der er medlem af Konservative og statskundskabsstuderende.

Normalt skal plakaterne tages ned otte dage efter et valgt, men Aarhus Kommune har givet tilladelse til, at valgplakaterne til europaparlamentsvalget kan tages ned samtidig med plakaterne til folketingsvalget.