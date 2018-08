Hjertebørn prøvede brandbiler og sirener: - En uvurderlig dag

Når et barn fødes med en hjertefejl, kan alt i familielivet hurtigt komme til at handle om sygdommen.

- Det går meget op i medicin, sygehuse, læger og fysiske begrænsning. At få en fridag en gang i mellem, hvor man glemmer alle de her grå ting, det gør rigtig meget, siger Frank Hjort, der er deltidsbrandmand og initiativtager for Brandmandsdagen.

Han har selv en datter, der er født med en hjertefejl. Derfor tog han for seks år siden intiativ til en brandmandsdag med skæg og ballade for hjertebørn.

Børnene kan komme og opleve brandbilerne, prøve at sidde i dem og få lov at teste sirenerne.

Brandmandsdag er for hjertebørn i alle aldre.

Smil og kram

Brandmandsdagen blev afholdt søndag og gav store øjne og brede smil hos de cirka 100 børn, som var samlet ved Falcks øvelsesområde i Randers.

- Betalingen for arbejdet med at arrangere dagen er børnenes glade smil og det kram, man nogle gange får, når de siger farvel, siger Frank Hjort.

Børnene fik en tur på en ATV, så brandslangerne sprøjte så højt de kunne og afprøvede førersædet i samtlige brandbiler.

Børnene får lov at sidde i både nye og gamle brandbiler.

Sjovt at sidde i en brandbil

- Mange af børnene har haft rigtig lange sygehusindlæggelser. De trænger bare til at få lov at komme ud og være familie og have det sjovt, siger Anja Refsgaard Hjort, der er mor til Rebecca på syv år, som i sit korte liv allerede har været igennem tre store hjerteoperationer.

- Det er ikke sjovt at være på sygehus, fortæller Rebecca forsigtigt TV2 ØSTJYLLANDs reporter.

Men Brandmandsdagen er sjov. Det er Rebecca ikke et sekund i tvivl om.

- Hun elsker det og ser frem til det hele året, fortæller hendes mor, Anja Refsgaard Hjort.

- Det er sjovt, fordi man kan hoppe op i brandbiler, tilføjer Rebecca med et smil.

Det er Hjerteforeningens børneklub, der arrangerer brandmandsdagen.

Seksårige Jakob var også med til brandmandsdag og hopper af iver over det. Han blev opereret første gang, da han var syv dage gammel.

- Det er uvurderligt for ham at få lov til at komme med til, siger Dorthe Madsen, der er mor til Jakob.