Hjemmeværnet i aktion: Øver sig hele weekenden

Hvis du var forbi industrihavnen i Aarhus i dag, lagde du højst sandsynligt mærke til mænd og kvinder i uniform og store militær-køretøjer. Under stor koncentration modtog hjemmeværnet nemlig en vogn fra NATO.

Der var dog kun tale om en øvelse. Denne weekend er hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland nemlig med i årets store regionsøvelse med deltagelse af alle distrikter i Jylland og på Fyn. Første opgave fandt sted på industrihavnen, hvor Hjemmeværnet Østjylland øvede sig i at modtage materiel fra NATO - og beskytte det, indtil det forlader havnen igen.

Hvis ikke vi øver os, så i det tilfælde af, at det faktisk bliver en realitet, så er vi jo ikke gode nok til at gøre. Øvelse gør mester. Og derfor kan vi yde den professionelle støtte, vi yder til NATO. Finn Jensen, chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

Weekendens øvelse skal medvirke til, at hjemmeværns-soldaterne er helt klar, når det gælder. Og derfor er opgaverne også lavet så virkelighedstro som muligt.

- Hvis ikke vi øver os, så i det tilfælde af, at det faktisk bliver en realitet, så er vi jo ikke gode nok til at gøre. Øvelse gør mester. Og derfor kan vi yde den professionelle støtte, vi yder til NATO, siger Finn Jensen, der er chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland.

Vigtigt at prøve af i virkeligheden

På Industrihavnen bestod opgaven for hjemmeværnsfolket blandt andet i at kontrollere dem, der kom ind og ud af havnen, tjekke hvad de havde med og beskytte havnen.

- Vi har lært rigtig meget om, hvordan det foregår med civilbefolkningen. Dem og de andre objekter der er i området, skal vi samarbejde med, og vi lærer det bedst ved at øve det der, hvor det rigtigt sker og ikke ude i et øvelsesterræn, lyder det fra Lotte Klærke, der er kompagnichef i Hjemmeværnet.

Vi har lært rigtig meget om, hvordan det foregår med civilbefolkningen. Dem og de andre objekter der er i området, skal vi samarbejde med, og vi lærer det bedst ved at øve det der, hvor det rigtigt sker og ikke ude i et øvelsesterræn. Lotte Klærke, der er kompagnichef i Hjemmeværnet

Alene i Østjylland ventes op mod 300 fra Hjemmeværnet at deltage i øvelsen.

Lotte Klærke er kompagnichef i Hjemmeværnet.

Øvelse i andre dele af Østjylland

Også resten af weekenden vil østjyderne kunne støde på hjemmeværnsfolk, der øver sig.

Lørdag flytter øvelsen fra Aarhus Havn og ud til flyvestationen på Djursland til et lukket område.

Udover aktivitet på havnen og flyvestationen vil man også andre steder i det østjyske opleve hjemmeværnssoldaterne i perioden fra fredag den 27. til søndag den 29. september.

Det gælder blandt andet i Favrskov Kommune, hvor Hjemmeværnskompagni Favrskov via Facebook oplyser, at der fredag fra klokken 1700 og frem til 01.00 afholdes øvelse i den nordlige del af Hadsten, Nørre Galten og Hadbjerg-området.

Hjemmeværnets første opgave fandt sted på industrihavnen, hvor Hjemmeværnet Østjylland øvede sig i at modtage materiel fra NATO - og beskytte det, indtil det forlader havnen igen.

”Særligt området ved Galten Hedevej og Kærsmindevej bliver berørt. Der kan forekomme kørsel i militære køretøjer på vejene - og der vil formentligt blive anvendt hvide lysraketter og løse skud med geværer,” lyder det.

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland har cirka 1.100 aktive frivillige og cirka 1.800 i reserve, hvor af cirka 300 altså ventes at tage del i øvelsen henover weekenden, mens der i hele Jylland og på Fyn ventes cirka 800 hjemmeværnssoldater i aktion.