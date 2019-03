Hjemmelavet tandpasta: Bæredygtig forening har stor succes

Lav din egen tandpasta med birkesukker og pebermynteolie. Sådan lyder en del af en workshopbeskrivelse fra foreningen GRO SELV i Aarhus.

De har stor succes med at arrangere workshops for unge, hvor bæredygtighed og gør-det-selv er i højsæde.

- Vi prøver at gøre noget ved folks klimaangst og i stedet skabe håb ved at tage nogle små ting og vise, hvad man selv kan gøre, fortæller projektkoordinator i GRO SELV Aarhus, Esben Pedersen

Og netop det at dele oplevelsen med andre, kan ifølge Esben Pedersen skabe en følelse af, at man gør en forskel sammen.

Stor efterspørgsel

Workshoppen ’Forkast din plast’, hvor deltagerne onsdag laver deres egen tandpasta, læbepomader og deodoranter, blev udsolgt på en uge, og det er en generel tendens for foreningens arrangementer.

Arrangementerne plejer at løbe over ende, så nu er vi begyndt at have et billetsystem. Sofie Bach, projektmedarbejder, GRO SELV Aarhus

- Vi oplever en stigende efterspørgsel, fortæller Esben Pedersen.

Tidligere har interesserede kunnet tilmelde sig på Facebook, men på grund af den store efterspørgsel skal man nu købe sig en billet.

- Arrangementerne plejer at løbe over ende, så nu er vi begyndt at have et billetsystem, fortæller Sofie Bach.

Læbepomader, tandpasta og deodoranter

Onsdag eftermiddag har de givet deltagerne mulighed for at skabe deres egne plastikfrie hudplejeprodukter, hvor GRO SELV både stiller ingredienser og glasbeholdere til rådighed.

- Vi sætter fokus på at gøre det selv, så man ved, hvad der i produktet. Og samtidig gør vi det for at bruge mindre plast, fortæller projektmedarbejder i GRO SELV, Sofie Bach.

Tidligere har GRO SELV blandt andet arrangeret en bivokswrap-workshop, hvor deltagerne kunne lave deres eget madpapir ud af voks fra bier.

Projektet har indtil videre været støttet af Nordea-fonden, men nu søger GRO SELV nye veje og fonde.