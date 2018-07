Hjemløse jubler over nyt Klostertorv: - Ingen vil være i vejen

Det mest debatterede torv i Østjylland, Klostertorv i Aarhus, åbnede mandag op i en nyrenoveret udgave med nye toiletter, siddefaciliteter, cykelstativer og hegn. Målet er at mindske de sociale udfordringer på torvet og tiltrække nye brugere. Indtil videre er det ikke helt lykkes.

Christina Strauss, SAND

For Klostertorvet er stadig et yndet tilholdssted for byens udsatte og hjemløse, som er glade for forandringerne.

- Stemningen er blevet bedre hernede, der er mere roligt. Vagterne har fået en god rolle, hvor de har en social tilgang til brugerne. De spørger, om de ikke lige skal have en kop kaffe hos Kirkens Korshær i stedet for at sige, de bare skal skride, fortæller landsformand hos SAND (de hjemløses landsorganisation), Christina Strauss, til TV2 ØSTJYLLAND.

Christina Strauss drømmer om, at Aarhus bliver en by for alle - også de hjemløse.

Problemet forsvinder ikke

Hun kommer selv tit på torvet og oplever lavere konfliktniveau, efter de nye faciliteter er kommet. Christina Strauss håber, at der vil blive taget mere hensyn til de hjemløse og udsatte fremover:

- Ingen vil være i vejen og jaget. Der har bare ikke været nok alternativer, men det er kommunen heldigvis også ved at lave. Nogle af brugerne rydder op og samler skodder her, så de ikke bliver uønsket igen.

En anden af brugerne er Hans, der godt kan forstå de butiksindehavere, som har været trætte af de hjemløse på torvet.

I går lå fire og knaldede brandert ud midt på fortovet. Folk er ligeglade, og har haft et dårligt liv. Hans, bruger af Klostertorvet

- Men uanset hvad de gør, så forsvinder problemet ikke. Folk bliver siddende her. I går lå fire og knaldede brandert ud midt på fortovet. Folk er ligeglade, og har haft et dårligt liv, siger Hans, der ikke ønsker at få sit efternavn frem, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi er alle sammen mennesker. Det er der nogle, som har misforstået, fortsætter han.

Denne bænk på Klostertorvet er meget benyttet af især de hjemløse og udsatte borgere i Aarhus.

Ina mærker forskellen

Christina Strauss og Hans er ikke de eneste, der kan mærke forskel på Klostertorv.

Tiltagene har haft en virkning, mener også Ina Brockkoff fra Aarhus, der ofte færdes på Klostertorv.

- Jeg kan bestemt mærke forskel. Det er meget rarere at være her og at tage bussen herfra, siger Ina Brockkoff til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det er primært blevet bedre for aarhusianerne - ikke for de udsatte, mener hun.

- Jeg synes, at det er nogle gode tiltag. Men det er ikke i forhold til de hjemløse, siger Ina Brockkoff.

Ina Brockkoff er en af dem, som ofte bruger Klostertorv og kan mærke en forskel efter de nye tiltag blevet til noget på torvet.

Løser ikke det hele

Hun håber, at der vil komme mere hjælp til de udsatte i fremtiden.

- Det er et godt tiltag, men der bliver stadig nødt til at være et fokus på, at det ikke løser det hele, siger Ina Brockkoff.

Det håb deler Christina Strauss fra SAND også. Hun håber, at der i fremtiden kommer fokus på de udsatte i stedet for kun Klostertorvet.

Kommunen lover, at det kommer til at ske.

- Vi er i gang med at lave hellesteder andre steder i byen – blandt andet ved rutebilstationen – sådan, at vi får skabt nogle ordentlige vilkår for de socialt udsatte, sagde driftschef hos Aarhus Kommune, Kim Gulvad Svendsen, mandag til TV2 ØSTJYLLAND.

Bruger en halv million på hellesteder

- Vores mål er, at vi får skabt forhold, så det både er til at være social udsat i området på en ikke-jagtet måde og samtidig også at være erhvervsdrivende i området, lød det videre fra driftschefen.

Det vi gør nu er at skabe nogle forhold, hvor socialforvaltningen kan få nogen af de socialt udsatte andre steder hen. Kim Gulvad Svendsen, Aarhus Kommune

Der er allerede flere hellesteder i Aarhus. Blandt andet på Vester Allé 15 og Ny Banegårdsgade 48.

Kommunen håber på, at nedrivningen af busskurene på Klostertorv, kan få de socialt udsatte til at søge derhen.

Det er blandt andet på Vester Allé 15 og Ny Banegårdsgade 48, at der lige nu er hellesteder for socialt udsatte. Foto: Google Maps

- Det vi gør nu er at skabe nogle forhold, hvor socialforvaltningen kan få nogen af de socialt udsatte andre steder hen, lød det fra Kim Gulvad Svendsen.

Han fortæller desuden, at kommunen vil bruge cirka en halv million kroner på de fysiske rammer på hellestederne i byen.