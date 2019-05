Hjemløse har bygget deres egne farvestrålende huse

De har været længe undervejs, men nu står seks træhuse i flere forskellige farver færdige.

De er bygget af de hjemløse selv og er lavet i samarbejde med projektet Udenfor i Aarhus.

Projektleder for Udenfor, Lea Wullf Lütken, foran et af husene.

- Det er sindssygt dejligt. Det er første halvdel af en drøm, der går i opfyldelse. Selvfølgelig for Projekt Udenfor, men allermest for de mennesker, der nu kan se resultaterne af deres store arbejde. Det står her nu, og de kan nu flytte ind, siger Lea Wullf Lütken, der er projektkoordinator i Projekt Udenfor i Aarhus.

FAKTA OM PROJEKT UDENFOR: Projekt UDENFOR sætter ind der, hvor det offentlige sociale sikkerhedsnet ikke er finmasket nok. Ved at opsøge, række ud efter og gøre opmærksom på gruppen af hjemløse borgere, der lever et isoleret liv på gaden, arbejder projekt UDENFOR hele tiden aktivt på at forbedre forholdene for den enkelte udsatte, vi møder på gaden samt på at skabe forståelse for samfundets udstødende faktorer for at mindske dem. Kilde: udenfor.dk

Tør drømme nu

Asbjørn Nielsen har været hjemløs i nogle år, og han er en af dem, der har bygget sit eget hus. Det har været helt specielt for ham.

Det her projekt har været med til at lade mig turde at drømme igen. Asbjørn Nielsen, tidligere hjemløs og nu husejer

- Det bliver min lille oase. Det er her, jeg kan få lov til at gro og blive til den, jeg ved, jeg kan blive. Det giver mig håb om fremtiden. Jeg går fra at være hjemløs til at blive husejer. Det er fantastisk, fortalte den dengang 24-årige Asbjøn Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND i sommeren 2018.

- Det her projekt har været med til at lade mig turde at drømme igen.

Asbjørn Nielsen studerer her sit arbejde.

Det har taget tre år at bygge de tre huse, og det er der ifølge projektlederen flere grunde til.

- Det har både været noget med, at der skulle være nogle midler til at bygge for, og så har det også været en øvelse i at arbejde med det brugerindragende byggeri. Altså så menensker, der kommer fra udsatte positioner kan være med, siger Lea Wullf Lütken, der er projektkoordinator i Projekt Udenfor i Aarhus.

Læs også Hjemløse bygger selv - sådan får de et hjem og en ny start

Ikke en hjemløseby

Husene er alle 15 kvadratmeter og mobile, det vil sige, at man kan flytte dem fra sted til sted. De bliver i juni flyttet ind på det gamle amtssygehus i Aarhus' grund. Det ligger på Tage Hansens Gade.

Folk i området skal dog ikke bekymre sig for, om de nu får en hjemløseby som nabo.

Vi laver ikke en hjemløseby eller et bomiljø for udsatte borgere. Lea Wullf Lütken, projektkoordinator i Projekt Udenfor i Aarhus.

Et af de seks huse.

- Vi laver ikke en hjemløseby eller et bomiljø for udsatte borgere, siger Lea Wullf Lütken og uddyber:

- Vi sætter seks fine huse op, og i dem skal der bo nogle mennesker, der har været med til at bygge dem og har alle ønsker om bruge de huse til at flytte sig til et bedre sted at være, eller som bare har husene som udgangspunkt for, at det er et meget bedre sted at være end på gaden eller i et herberg, siger Lea Wullf Lütken.

Alle husene er 15 kvadratmeter store. Med el og varme, men uden køkken eller toilet. Foto: Grafik: Arkitekter Uden Grænser Foto: Grafik: Arkitekter Uden Grænser