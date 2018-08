Hjemløse gør ældre utrygge: Kræver handling fra kommunen

Antallet af hjemløse er steget i de seneste år. En opgørelse foretaget af VIVE viser, at der på to år er sket en stigning på knap 500 hjemløse i Danmark. Det er en problematik, som også kan ses på gaden i Aarhus. Det er særligt omkring Klostertorvet i midtbyen, at der er problemer med hjemløse og misbrugere på gaden.

90-årige Sonja Esther Petersen bor på Vor Frue Kloster ved Klostertorvet. Ifølge hende selv og sønnen Oluf Petersen er det et utrygt område at færdes i. Det skyldes de mange socialt udsatte, som står ude på gaden.

- De ældre og gamle som bor i området, de oplever utryghed. Ikke fordi de angriber dem, men i forbindelse med flaskekast og slagsmål, det gør mennesker i op til 90-års alderen meget utrygge. Det er slagsmål, råb, skrig og ubehagelig adfærd generelt herude, fortæller Oluf Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den utryghed mener Oluf Petersen ligeledes gælder for de andre ældre, som besøger KlostergadeCentret, et seniorkulturcenter i området.

- Der kommer cirka tusind mennesker på en uge derovre. Og de skal jo så passere misbrugerne derovre, og det synes de ikke er ret sjovt, hvis man er med rollator eller stok, siger han.

Skal prioriteres i Byrådet

Problematikken med de mange hjemløse og misbrugere på åben gade er noget, som flere partier i Aarhus Kommune gerne vil finde penge til, så de udsatte kan få mere hjælp.

- Vi kan se, at der bliver flere hjemløse - især unge. Vi vil gerne knække kurven, siger Kristian Würtz (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Han tilføjer dog, at det med kommunens kommende besparelser er begrænset, hvad man kan udrette. Men han mener, at der er tale om en bred indsats på området:

- Det har kæmpemæssige menneskelig omkostninger at være hjemløs. Vi kan se at mange rammes af psykiske lidelser og mange har som sagt en tung social bagage med. Det handler om en bredspektret indsats for, at mennesker kan få bedre liv. Det er nogle menneskelige konsekvenser, som er svære at acceptere i sådan en velhavende og rig by, siger Kristian Würtz (S)

Også hos Liberal Alliance vil de afsætte flere midler til de socialt udsatte borgere i Aarhus Kommune:

- Vi vil gerne skabe et ordentligt hjem for dem på deres præmisser. Hvor de får kvalificeret og faglige tilbud, så de kan komme ud af deres misbrug, og samtidig have et sted, hvor de kan bo, siger Almaz Mengesha (LA).

Et andet foreslag kommer fra Radikale Venstre, som gerne vil have en Sociolance til Aarhus Kommune. En sociolance er en ambulance, som kører ud til situationer, hvor der er brug for en anden type hjælp end ved en almindelig udrykning. Dette er noget alarmcentralen vurderer.

Mangler handling

Det er netop en indsats fra kommunen, som Oluf Petersen efterspørger på Klostertorvet.

- Jeg synes ikke, at de (Aarhus Kommune red.) har vist, at de vil noget med det. Hverken for borgerne eller pensionisterne, der færdes i området, og heller ikke for misbrugerne. Bare at lade dem (misbrugerne red.) blive på åben gade, det er heller ikke en løsning for dem, mener Oluf Petersen.