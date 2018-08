Hjemløs om utryghed: - Det bliver aldrig anderledes

Klostertorvet i Aarhus Midtby er kendt som et sted, hvor mange hjemløse holder til. Derfor forsøgte kommunen også at forskønne torvet i et forsøg på, at misbrugerne kunne opholde sig flere forskellige steder i midtbyen.

Alligevel skaber de utryghed blandt mange borgere.

Blandt andre har 90-årige Sonja Esther Petersen været utryg ved at bevæge sig på Klostertorvet, kunne hendes søn, Oluf Petersen, berette om i går.

- De ældre og gamle som bor i området, de oplever utryghed. Ikke fordi de angriber dem, men i forbindelse med flaskekast og slagsmål, det gør mennesker i op til 90-års alderen meget utrygge, fortæller Oluf Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den utryghed kan Henrik, som selv er hjemløs og holder til på Klostertorvet, godt forstå:

- Man skal ikke være bange nu (om dagen, red.). Men om aftenen skal man satme passe på, der sidder alle banditterne. Det gør de – virkelig, siger Henrik.

Føler sig tilsidesat

Der er flere i området omkring Klostertorvet, som føler sig generede af, at der ikke bliver gjort noget ved, at mange hjemløse kan virke generende for borgere i området.

Jens Søe er ejer af et kompleks nær Klostertorvet, og han har forsøgt at skabe opmærksomhed hos politikerne.

- Rådmanden har ikke villet mødes med mig, selvom jeg har opfordret til det, hvis det er ham, jeg skal mødes med, så er jeg bekymret, han har meddelt, at han ikke ønsker en dialog. Jeg kan se, at vi måske bliver tilsidesat, fortæller Jens Søe.

Jens Søe har fortæller, at han forsøgt at råbe byrådspolitikerne i Aarhus op i de seneste tre år. Han er positiv over, at flere politikere har tænkt sig at tage emnet op, og han er klar over, at det ikke er alle hjemløse, man skal være bekymrede over:

- I min optik er der måske 20 procent, som er uromagere og kan være ubehagelige, og 80 procent som er ganske fredelige. Men ens for dem alle er, at når de er berusede, så larmer de uanset. Det er nok det virkelige problem, siger Jens Søe.

Men spørger man Henrik, så mener han ikke, at det nytter noget med politisk indblanding:

- Det her det bliver aldrig nogensinde anderledes, Klostertorvet har været Klostertorvet i 40 år. Hvis du har været på druk i mange år, hvis du både junker og drikker bajer, så er du fuldstændig ligeglad, fortæller han.

Bør overveje nabohøringer

Hos Kirkens Korshær har man et løsningsforslag. De mener, at man bør genoverveje nabohøringer omkring hjemløse:

- Det handler om at lave nogle steder, der er attraktive nok til at tiltrække de hjemløse, de udsatte og misbrugerne. Det kræver politisk mod. Måske skulle man overveje at lade vær med at have nabohøringer, og så have dem efter, man har etableret stederne, siger Niels Bjørnø, korshærsleder i Aarhus.

Rådmanden vil blive konfronteret med kritikken i torsdagens udsendelse kl. 19.30.

