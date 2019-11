Hjalp rystende og grædende 8-årig: Pas på vores børn!

- Jeg sad i bilen og tænkte: "Nu ser jeg en dreng blive kørt ned." Det var et splitsekund fra, at det gik galt.

Christina Rubin fra Aarhus-bydelen Lystrup vil gerne opfordre alle bilister til at lette foden fra speederen, efter at hun for få dage siden var vidne til en episode, hvor en blot 8-årig dreng nær blev påkørt.

Episoden fandt sted, da drengen, der kørte på en cykelsti, skulle krydse Asmusgårdsvej. Ifølge Christina Rubin kom en kvindelig bilist i samme øjeblik kørende med høj fart.

- Jeg holdt tilbage, fordi en bus holdte ind. Kvinden i bilen kører simpelthen for stærkt og ser sig ikke for. Det er kun fordi, hun når at trække til højre, og at drengen bremser, at det ikke gik galt, siger Christina Rubin til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var her, hvor en cykelsti fører hen til Asmusgårdsvej, at den lille dreng næsten blev påkørt.

"Jeg så mig rigtig godt for"

Kvinden kigger ifølge Christina Rubin kortvarigt på drengen og vinker lidt undskyldende, hvorefter hun kører videre.

Christina Rubin står selv ud af sin bil og går hen til drengen for at berolige ham.

- Jeg kunne bare se, at han var i chok. Han stod og rystede, og så begynder tårerne at løbe ned ad hans kinder. Han blev ved med at gentage: “Jeg så mig rigtig godt for", siger hun.

Ringede til forældre

Det viser sig, at drengen er otte år og går i parallelklasse med Christina Rubins tvillingedøtre.

- Han vil egentlig bare gerne væk derfra, men jeg siger, at han lige skal blive sammen med mig lidt. Bagefter ringede jeg til hans forældre og sagde, at hvis han var chokeret, så var det på grund af det, han var blevet udsat for.

Christina Rubin skrev efterfølgende et opslag i den lokale facebookgruppe "8520 Lystrup".

Tænk på dit medmenneske

Opslaget starter med ordene: "Pas på vores børn!", og det er det budskab, Lystrup-borgeren gerne vil sprede.

- Min opfordring er, at vi skal passe på hinanden. Vi har ikke så travlt, at det skal koste menneskeliv. Jeg synes, man skal tænke lidt på sine medmennesker. Vi er her ikke kun selv, siger Christina Rubin til TV2 ØSTJYLLAND.

Få kilometer kan betyde forskellen

Ifølge Rådet for Sikker Trafik spiller uopmærksomhed en rolle i en tredjedel af alle uheld.

- Vi ved også, at mange ikke bruger ordentlig tid på at orientere sig, når de ved et vejkryds eller sidevej, siger chefkonsulent hos Rådet for Sikker Trafik, Pernille Sølund Ehlers, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man kigger på gennemsnitsfarten på vejene over mange år, er farten faldende, oplyser Rådet for Sikker Trafik.

- Men der er stadig mange, der kører for stærkt. Selvom man måske synes, at det ikke betyder så meget, at man kører lidt hurtigt, så har det en stor betydning, for det handler om standselængde. Selv nogle få kilometer for meget gør en forskel, siger chefkonsulent Pernille Sølund Ehlers.

Episoden, hvor den 8-årige dreng nær blev påkørt, fandt sted fredag klokken 13.30.