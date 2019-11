Hjælp til selvhjælp: - Det kan aldrig blive hårdt at hjælpe andre

- Det kan aldrig være hårdt at hjælpe folk videre, aldrig!

Sådan lyder det fra Britta Bøhme, der både har været medlem af en selvhjælpsgruppe, da livet var svært for hende og nu selv er vært for en selvhjælpsgruppe.

Selvhjælp Silkeborg har siden 1991 har tilbudt selvhjælpsgrupper til børn unge og voksne, der har brug for at finde styrke i fællesskaber.

Her kan folk i sorg, pårørende til forskellige sygdomme, skilsmisseramte børn, ensomme ældre og mange andre gennem fællesskaber finde styrke til at hjælpe sig selv, for ingen skal stå alene i det svære.

Britta Bøhme til venstre er både selv frivillig i en selvhjælpsgruppe og har været med i en gruppe for at få hjælp til udfordringer i sit liv. Lea Gaulshøj Thomsen til højre er leder af Selvhjælp Silkeborg.

Foreningen er nomineret som en af de fem finalister til prisen som årets mest Fantastiske Fællesskab i Østjylland.

Hvis vi vinder, skal de 100.000 kr bruges til en stor fest for vores frivillige og for alle vores gruppedeltagere. Derudover vil vi bruge dem på at blive ved med at hjælpe børn, unge og voksne, der har det svært. Lea Gaulshøj Thomsen, Selvhjælp Silkeborg

Hanne Skovgaard Lerche sidder som nummer to fra højre. Hun har efter en skilsmisse haft stor glæde af selvhjælpsgruppen for mennesker over 60 år, som ønsker et større netværk.

Grupper for (næsten) alt og alle

Hanne Skovgaard Lerche har efter en skilsmisse haft stor glæde af selvhjælpsgruppen for mennesker over 60 år, som ønsker et større netværk:

Det er en super god gruppe. Ikke mindst på grund af de frivillige, som står for den. De er simpelthen så hjertevarme, og de kan noget helt særligt med mennesker. Hanne Skovgaard Lerche, bruger af en selvhjælpsgruppe

- Efter skilsmissen var det netværk, jeg havde, mest par. Så jeg kontaktede stedet her, og det var alletiders beslutning. Det er en super god gruppe. Ikke mindst på grund af de frivillige, som står for den. De er simpelthen så hjertevarme, og de kan noget helt særligt med mennesker, siger Hanne Skovgaard Lerche.

Knus og kram er der til overflod i Selvhjælp Silkeborg, som er Danmarks største selvhjælpsforening.

Ikke terapi men fællesskab

De 100 frivillige er værter for de omkring 650, der årligt kommer i Selvhjælps Silkeborgs lokaler. De frivilliges fornemmeste opgave er at skabe en følelse af fællesskab i hver enkelt gruppe:

- Vores frivillige er ikke eksperter, og det, vi laver her hos os, er hverken terapi eller behandling. Alle vores frivillige i grupperne står for at skabe deres eget lille fantastiske fællesskab i den gruppe, de er involveret i, fortæller Lea Gaulshøj Thomsen, leder af Selvhjælp Silkeborg.

Alle vores frivillige i grupperne står for at skabe deres eget lille fantastiske fællesskab i den gruppe, de er involveret i. Lea Gaulshøj Thomsen, Selvhjælp Silkeborg

Stærkt fællesskab blandt de frivillige

De frivillige varierer i alder, baggrund og faglighed ud fra den tankegang, at alle mennesker har noget at bidrage med. Det handler bare om at finde det rette sted og skabe de rigtige rammer.

Og ikke nok med at de frivillige skaber fællesskab i de individuelle grupper, så er der også opstået et stærkt fællesskab blandt dem selv.

Man kunne tro, at det bliver hårdt at møde så mange skæbner. Men det, der sker, er, at vi sammen finder frem til små plamager af stabilgrus, man kan stå på, så det hele ikke er kviksand. Britta Bøhme, frivillig

De frivillige gruppeledere varierer i alder, baggrund og faglighed ud fra den tankegang, at alle mennesker har noget at bidrage med.

- Det, at vi frivillige mødes, betyder, at vi lige får luftet ud for de ting, der måtte være svært, og fordi vi har så forskellige baggrunde, lærer vi også noget af hinanden, fortæller Britta Bøhme, der både selv er frivillig i en selvhjælpsgruppe og også selv har været med i en gruppe for at få hjælp til udfordringer i sit liv.

Selvom man skulle tro, at det kan være hårdt og nedslidende at skulle høre på så mange menneskers udfordringer, så er det langt fra sådan, de frivillige oplever det:

- Man kunne tro, at det bliver hårdt at møde så mange skæbner. Men det, der sker, er, at vi sammen finder frem til små plamager af stabilgrus, man kan stå på, så det hele ikke er kviksand, og det kan aldrig være hårdt at hjælpe folk videre, aldrig, siger Britta Bøhme.

Hvert år benytter omkring 650 borgere sig af en af selvhjælpsgrupperne hos Selvhjælp Silkeborg.

Overskud og fejring af de fantastiske frivillige

Som frivillig forening er Selvhjælp Silkeborg afhængig af støtte fra fonde og puljer for at kunne køre rundt.

Hvis foreningen vinder prisen som årets mest Fantastiske Fællesskab, vil de 100.000 kroner derfor falde på et tørt sted.

​​​​​​Vi vil bruge pengene på at blive ved med at være enormt dygtige til lige præcis det, vi laver her, som er grupper for børn, unge og voksne, der har det svært. Lea Gaulshøj Thomsen, leder af Selvhjælp Silkeborg

- Hvis vi vinder de 100.000 kroner, vil vi bruge dem på at lave en stor fest for vores frivillige og for alle vores gruppedeltagere. Derudover vil vi bruge dem på at blive ved med at være enormt dygtige til lige præcis det, vi laver her, som er grupper for børn, unge og voksne, der har det svært, siger Lea Gaulshøj Thomsen.