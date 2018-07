Hjælp politiet: Formodet gerningsmand på fri fod efter skudepisode

En borger ringede i tirsdags kl. 18.22 til Østjyllands Politi med beskeden om, at der blev affyret flere skud mod en bil i krydset Havkærvej/Viborgvej i Aarhus-forstaden Tilst. Nu efterlyser politiet en navngiven mand, de mistænker for at have affyret skudene.

Vi ved ikke, hvor han befinder sig, så hvis der er nogle, der kender ham eller har set ham, og som ved, hvor han er, vil vi meget gerne høre fra dem. Lennart Glerup, Vicepolitiinspektør, Østjyllands Politi

Efter vidneafhøringer og efterforskning på gerningsstedet har politiet nemlig fundet spor, der tyder på, at en mand ved navn Brian Vic Khasindu har været ved gerningsstedet. Han er i forvejen kendt af politiet og mistænkes nu for at være en af gerningsmændene.

- Vi ved ikke, hvor han befinder sig, så hvis der er nogle, der kender ham eller har set ham, og som ved, hvor han er, vil vi meget gerne høre fra dem, så vi kan fortsætte vores efterforskningsarbejde, siger Lennart Glerup, vicepolitiinspektør fra Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var i dette kryds i Tilst, hvor skuddramaet fandt sted.

Brian er det sidste led

Lennart Glerup fortæller, at man stadig ikke kender motivet bag handlingen. De personer, der sad i bilen, mener han er sluppet uskadt fra gerningstedet.

- Vi er forholdsvis langt i efterforskningen, men vi mangler altså lige det sidste led, som er Brian Vic Khasindu, siger han.

Brian Vic Khasindu beskrives som: Sort i huden

168 cm høj

Muskuløs af bygning

Har langt sort hår

Sådan ser Brian Vic Khasindu ud. Foto: Østjyllands Politi

Hvis man har oplysninger om Brian Vic Khasindu, bedes man ringe til politiet på telefon 114.