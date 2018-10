Hjælp politiet: Drama på rastepladsen - vognmand uden kørekort kørte fra gigantbøde

Torsdag tilbageholdt Sydøstjyllands Politi en lituaisk lastbil for utallige overtrædelser. Køretøjet blev låst fast med en forhjulslås på motorvejsrastepladsen Blankhøj ved Aarhus. Her skulle den blive stående indtil ejeren af bilen betalte 31.000 kr. i bøde.

Derfor overraskede det politiet noget, da de natten til søndag mødte selvsamme lastbil i en kontrol af lastbiler ved Kolding. Bøden var ikke betalt, men lastbilen var pludselig ikke længere i hjullås.

- Nogen må have taget den af, og hvordan de gjorde, er et godt spørgsmål, siger politikommissær Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi.

- Alt kan jo ødelægges ved at skære det i stykker eller lignende, men dem der gjorde det, tog den med efterfølgende, så vi ved ikke, hvordan de gjorde det.

Hjullåsen er af massivt metal og bliver sat på forhjulet med nogle kløer, som sikrer at hjulet ikke kan dreje rundt.

En forhjulslås blev på ukendt vis fjernet fra lastbilen, som ellers var låst fast af politiet på rasteplads Blankhøj ved Aarhus. Foto: Politiet

Manipulerede med køre-hvile-tid

Det var under en rutinekontrol af lastbiler på rasteplads Blankhøj ved Aarhus, at politiet torsdag fandt flere alvorlige overtrædelser i lastbilen fra Litauen. En kraftig magnet var sat til at påvirke det system i bilen, som registrerer chaufførens køre- og hviletid og dét anlæg, som begrænser lastbilens udledning af miljøskadelige stoffer var også manipuleret.

- Det er forhold, vi ser med jævne mellemrum, fortæller politikommissær Stig Simonsen.

Kørte uden kørekort

Helt usædvanligt er det imidlertid, at vognmanden i stedet for at betale bøden for at omgå reglerne og installere manipulerende udstyr i lastbilen, lavede en befrielsesaktion og forsøgte at køre lastbilen derfra.

Det var nemlig vognmanden selv, som sad bag rattet, da Sydøstjyllands Politi efter en mindre biljagt i nattens mulm og mørke fik standset lastbilen på E45 ved Kolding.

Ved siden af ham sad den oprindelige chauffør, men det var altså ikke ham, der kørte, på trods af at vognmanden slet ikke havde kørekort til lastbil.

Det var her på Blankhøj Rasteplads, at hjullåsen blev fjernet fra lastbilen. Politiet efterlyser vidner. Foto: Google Maps

Vidner søges

Der venter nu vognmanden og firmaet bag lastbilen et retsligt efterspil.

- Det er en overtrædelse af straffeloven, når man brækker udstyr af, forklarer politikommissær Stig Simonsen.

- Når politiet til politiet tilbageholder et køretøj, har vi en grund til det. Det er en overtrædelse af straffeloven at fjerne det og derfor alvorligt.

Politiet vil derfor meget gerne i kontakt med personer, som har været på rastepladsen Blankhøj på E45 ved Aarhus lørdag aften den 29. september 2018.

- Vi vil meget gerne høre, om nogen har set noget. Hvis der er nogen vidner, vil vi meget gerne have henvendelse fra dem, fortæller politikommissær Stig Simonsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Har man set noget, må man meget gerne ringe 114 og fortælle, hvad man har set.