Islamistisk organisation vil påvirke valg: Stem ikke, Gellerup!

"Er det ikke skamfuldt, at muslimernes centre og moskéer opfordrer til at stemme til valget, når mange af politikernes egne kernevælgere har indset deres bedrag?"

Sådan står der i en løbeseddel, som den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir for nylig har delt ud i flere boligområder i Aarhus.

Læs også Medhjælper revser bilister efter dødsulykke ved cykelløb

Løbesedlen opfordrer muslimere til at undlade at stemme til folketingsvalget den 5. maj.

'Da folketingsmedlemmernes lovgivningsarbejde er entydigt haram, er det ligeledes haram at stemme til folketingsvalget, fordi man støtter og bemyndiger personer og partier i udførelsen af haram.'

Haram refererer til alt, hvad der er forbudt - eller en synd - ifølge den islamiske religion.

00:38 VIDEO: Politiker Anne Hegelund (Enhl.) og Gellerup-beboer Malik El-Batran er enige om, at det er vigtigt at stemme den 5. juni. Luk video

Den opfordring har fået folketingskandidat for Enhedslisten i Østjylland Anne Hegelund til at stemme dørklokker i Gellerup for at få endnu flere i de udsatte områder til at udnytte deres demokratiske ret ved at stemme.

Læs også Ny kaffebar sælger kaffe til en 10'er - bagmænd bliver svinet til af konkurrent

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at folk i Gellerup stemmer, men det bliver ekstra vigtigt, når der er nogen der siger, at muslimer ikke skal stemme, siger Anne Hegelund til TV2 ØSTJYLLAND.

Anne Hegelund har gået op og ned af trapper for at dele budskabet om at, at det er vigtigt at bruge sin demokratiske ret til at stemme (og gerne på Enhedslisten).

En af de beboere i Gellerup, som Anne Hegelund har banket på hos, er Malik El-Batran. Han køber ikke det, Hizbutahrir sælger.

- Vi skal bruge vores ret til at stemme, og vi skal opfordre folk til at stemme. Vi bor i landet, og vi skal fungere ligesom de andre borgere. Mig og min familie vil stemme, siger beboer i Gellerup, Malik El-Batran.

Læs også Utilfredse forældre i stor demo - hør hvad de fremmødte politikere siger

Anne Hegelund forventer ikke, at Hizb ut-Tahrirs løbeseddel vil få færre beboere i Gellerup til at stemme.

Ytringsfriheden betyder, at man i stort omfang må sige, hvad man vil. Betyder det så ikke også, at man godt må sige, at folk ikke skal stemme?

- Man må selvfølgelig godt sige, at muslimer ikke skal stemme, men så kommer jeg bare med et andet budskab om, at jeg synes, det er rigtig vigtig, at folk i Gellerup går hen og stemmer.

Malik El-Batran har boet i Gellerup i mange år, og 5. maj besøger han og familien det nærmeste valgsted.

Indvandrere med ikke-vestlig baggrund har historisk set lav valgdeltagelse.

Ved seneste folketingsvalg stemte kun omkring 66 procent, mens valgdeltagelsen for efterkommere af ikke-vestlige indvandrere kun var lidt over 53 procent.

Til sammenligning lå valgdeltagelsen for etniske danskere ved samme valg på 87 procent.

Læs også Her er den østjyske kandidat, som flest er enige med