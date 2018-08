Hitlisternes 'Hero' er fra Hadsten: Nu vil han leve af musikken

Smukfests tredje dag er kun lige skudt i gang, før de første toner bevæger sig ud over kanten på Bøgescenen.

Klokken er kun 12, men her er ikke tomt. Langt fra. De mest trofaste tilskuere har stillet sig helt op til hegnet ved scenekanten, og bænkene på bakken er besat hele vejen op.

Til stor overraskelse - og glæde - for hovedpersonen selv.

- Jeg var lidt i tvivl om, om det ville blæse rigtig meget, og om der ville være måske 10 mennesker foran scenen fra mit pladeselskab eller sådan et eller andet. Men det viste sig at være sådan en magisk dag, hvor der var godt med mennesker, og solen kom frem, siger Nicklas Sahl.

Det er ham, vi allesammen kigger på. Den 21-årige fyr fra den forholdsvis lille by Hadsten, som efter at have udgivet to singler, der er blev ædt råt på diverse streamingtjenester, nu optræder på Smukfest for første gang. Og så endda på Bøgescenen.

Der var pænt fremmøde til Nicklas Sahls debutkoncert på Bøgescenen klokken 12 fredag. Det var til stor overraskelse for ham selv.

- I dag var en meget vigtig dag for mig, for nu kunne jeg se de mennesker i øjnene. På streamingtjenester som Spotify, der er det bare sådan nogle tal, der stiger og falder lidt, og det er lidt uhåndgribeligt. Men at kigge udover publikum og se, at de synes, det er fedt, det kan jeg virkelig bruge til noget, siger Nicklas Sahl.

Hans seneste single 'New Eyes' er i skrivende stund blevet hørt næsten 2,5 millioner gange på Spotify. Sangen 'Hero', der startede det hele for det 21-årige talent, ligger på pæne 900.000 afspilninger.

- Det er ret vildt den modtagelse, sangene har fået. I det hele taget er de ting, som sker lige nu, over det, som jeg kunne forvente, og det er selvfølgelig fantastisk, siger han.

Store drømme i en lille by

Nicklas Sahl er ikke vokset op med store spillesteder og pladeselskaber lige omme i baghaven. Han er født i Hadsten. Her har han gået i børnehave, i folkeskole og i gymnasiet.

Til gengæld har han, fra han var helt lille, udnyttet enhver mulighed for at dygtiggøre sig inden for musik.

- Jeg startede i musikskole, da jeg var syv, og siden da har det været en stor del af mit liv at spille musik. Jeg brugte rigtig meget tid på at spille koncerter i weekenden, mens jeg gik på gymnasiet. Jeg har bare altid villet det så meget og lagt rigtig mange andre ting til side, fordi jeg syntes, det var så sjovt, siger Nicklas Sahl.

Som lille startede det med, at han ville være dygtig til at spille guitar. Efterfølgende er drømmene blot vokset og vokset.

- Nu er det blevet sådan noget med: "Det kunne være fedt at spille på Bøgescenen eller måske spille på Roskilde Festival, siger Nicklas Sahl, der nu kan nu stolt kan sætte et flueben ved det førstnævnte.

Nicklas Sahl vil gerne holde sin musik så umiddelbar og "håndværks-agtig" som muligt, fortæller han. Derfor er musikvideoen til hittet New Eyes også optaget i én køre. Du kan se den her.

Ligesom han i gymnasiet var parat til at ofre fester med klassekammeraterne til fordel for at øve sig i at stå på en scene, har han nu valgt at lægge studiet i København til side for at satse fuldt ud på den spirrende musikkarriere.

- Det er jo en ret stor ting at kunne sige, at nu skal jeg ud og leve af min musik, og det bliver også rigtig hårdt, men jeg kan mærke, at det er jeg bare nødt til at gøre, siger han og fortsætter:

- Målet er først og fremmest at kunne sige: Jeg er musiker - og det er det. Og så er det jo bare at se, hvad der kommer hen ad vejen. Når jeg kigger ud i horisont, så ser jeg ikke sådan en grænse for, hvor mine ambitioner ender.

Fra Hadsten til København

De sidste par år har Nicklas Sahl samarbejdet med producer Birk Storm, og i januar fik han sin pladekontrakt med Warner Music.

Derefter er det gået stærkt. Rigtig stærkt.

- Det kommer jo af, at man har øvet sig rigtig meget, og at man har et eller andet talent, og så kommer der pludselig nogle og siger: "Hold kæft mand, det, du har gang i, er du faktisk rigtig god til". Og så lærer man lige pludselig nogle mennesker at kende, som kan tage det et nyt sted hen, siger han.

Og et nyt sted hen må han siges at være kommet. For et år siden tog han springet og flyttede fra lille Hadsten til store København.

Når han indimellem er på lynvisit i hjembyen, er han pludselig ikke helt så anonym som før. Det er nemlig ikke gået Hadstens næse forbi, at et lokalt talent er i fuld gang med at opnå succes.

- Jeg kan huske en dag, jeg skulle hjem til min mor og kørte med toget mod Hadsten. På et tidspunkt møder jeg min vens far, og vi hilser på hinanden, hvorefter han for sjov siger: "Det er jo en helt berømthed". Lige pludselig kigger alle bare og udbryder "nååå ja" og "jeg kender hans far" og "jeg kender hans mor". Det var meget sjovt, siger Nicklas Sahl med et ydmygt smil på læben.

Ydmygheden, som nok ofte følger med at komme fra en lille østjysk by, pakkede han nemlig med i kufferten, da han tog turen over på den anden side af Kattegat.

- Jeg tror, man lærer mange ting ved at bo i en lille by. Man er vant til, at tingene er små. Jeg føler i hvert fald, at jeg har en god rod i at være hadstengenser. Når jeg er i København, eller hvis vi er ude og besøge nogle pladeselskaber i Stockholm, så er det ligesom stadig bare Nicklas fra Hadsten, der skal ud og møde nogle mennesker, lyder det.

Et af debutkoncerten i Bøgeskovens sidste numre er hittet 'New Eyes'. Der bliver hvinet, sunget og danset.

Selvom tonerne fra stemmen og guitaren om lidt fader ud, og hovedpersonen snart forlader scenen med et afsluttende vink til publikum, står man alligevel med en følelse af, at det hele først lige er begyndt.

Det var første - men formentlig ikke sidste - gang, Nicklas Sahl spillede på Smukfest.