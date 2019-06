Historiske torve og pladser skal forandres

Engang lå rådhuset her, og senere krydsede sporvogne området.

I dag bruges områderne Lille Torv og Store Torv i hjertet af Aarhus primært til gennemgang, markeder og shopping.

Nu foreslår rådmand for Teknik & Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), i samarbejde med områdets interessanter at bruge 4 millioner kroner på at forandre området mellem Lille Torv og Store Torv.

Under dragen ligger et kæmpestort vandanlæg, som vi vil bruge til gavn for børn og voksne Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik & Miljø, Aarhus Kommune

- For mig handler det om at sørge for at vores torve og pladser kan bruges af mennesker. Vi har to torve, som ikke kommer til udtryk, i den måde de anvendes på i dag, fortæller Bünyamin Simsek(V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Deruover er visionen at skabe et mere grønt område, hvor der skal plantes træer, der kan tage blæsten.

Vanddragen flyttes

I dag kan man opleve kunstværket Vanddragen foran Domkirken på Store Torv, men med den nye visionsplan for området, ønsker Bünyamin Simsek også at gentænke Vanddragens placering.

Som del af planen ønsker Bünyamin Simsek også at etablere mere overdække, der ikke kun er parasoller. Foto: Aarhus Kommune - Teknik og Miljø

- Det koster 1 million kroner at renovere Vanddragen, men i stedet foreslår jeg at køre den på depot og finde en anden plads til den. Men under dragen ligger et kæmpestort vandanlæg, som vi vil bruge til gavn for børn og voksne, fortæller han.

Hvis man får skabt et mere attraktivt miljø, mere udeservering og ophold kan det måske få folk til at handle mere Claus Bech, direktør, Aarhus Cityforening

Og den plan er Aarhus Cityforenings direktør, Claus Bech, glad for.

- Vi har selv presset på om planerne om Vanddragen. Den står som en bastant stålkonstruktion og hæmmer området, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Et attraktivt område

Med den nye visionsplan håber både Bünyamin Simsek (V) og Aarhus Cityforening at områderne bliver mere levende, hvilket kan komme både forretninger og borgere til gode.

Bænke gør det ikke alene. Vi skal have mere liv på vores pladser. Også når solen ikke skinner Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik & Miljø, Aarhus Kommune

- Hvis man får skabt et mere attraktivt miljø, mere udeservering og ophold kan det måske få folk til at handle mere, fortæller Claus Bech.

Hvis forslaget får opbakning, håber Bünyamin Simsek (V) også at kunne inddrage og gentænke områderne Vor Frue Plads og Bispetorvet.

- Bænke gør det ikke alene. Vi skal have mere liv på vores pladser. Også når solen ikke skinner, fortæller Bünyamin Simsek (V).