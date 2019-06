Historiske pæle ankommet til museum

I weekenden åbner en ny særudstilling om den danske modstandsbevægelse på Museum Østjylland i Randers.

Med den nye udstilling markerer Museum Østjylland, at det er 75 år siden, at otte modstandsfolk fra Hvidsten Gruppen blev henrettet.

Mandag blev de tre originale henrettelsespæle fra henrettelsen af Hvidsten Gruppen i Ryvangen nord for København monteret som del af udstillingen.

Oprindeligt har disse pæle været udstillet på Frihedsmuseet i København, men nu kan de for første gang opleves uden for hovedstadsområdet.

Med hjælp fra Nationalmuseet er de tre henrettelsespæle nu monteret på Museum Østjylland.

Et budskab i 2019

Ud over at være et stykke danmarkshistorie kan udstillingen også lære danskerne noget i dag, ifølge museet selv.

- Det er både en barsk og fantastisk historie. Budskabet til os i dag er, at hvis der er, noget man har kær, så skal man også kæmpe for det, siger museumschef på Museum Østjylland, Jørgen Smidt-Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller samtidig, at museet oplever en stigende interesse for besættelsestiden.

Hvidsten Gruppen kort fortalt Hvidstengruppen var en dansk modstandsgruppe, som var aktiv under Danmarks besættelse fra marts 1943 til marts 1944. Gruppens arbejde og relationer var centreret omkring Hvidsten Kro mellem Mariager og Randers, og den modtog britiske våben og danske agenter i britisk tjeneste nedkastet med faldskærm. Gruppens aktiviteter i april og maj 1943 bidrog væsentligt til den skærpelse af den danske modstandskamp, der fandt sted hen over sommeren 1943. Kilde: Danmarkshistorien.dk

Når udstillingen åbner lørdag, vil skuespiller Bodil Jørgensen, der spillede rollen som Gudrun Fiil i filmen 'Hvidsten Gruppen', være med til den officielle indvielse. Også musiker og skuespiller Niels Skousen vil spille en sang til åbningen.

- Jeg tror, at historier om mennesker som dem er vigtige at bevare for eftertiden. Familien Fiil traf en beslutning. Og var ikke i tvivl om den. Det er vigtigt at fortælle historier om, at nogen må gøre noget, når den er gal, siger Bodil Jørgensen i en pressemeddelelse.

Udstillingen kan ses til og med søndag den 27. oktober 2019.