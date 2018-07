Historisk tørt: Afbrændingsforbud genindføres i alle østjyske kommuner

Sommerheden fortsætter, og det har fået nogle brandvæsener til at råbe vagt i gevær. Selvom det er mægtig hyggeligt at riste pølser over bål, så er det altså blevet forbudt i alle østjyske kommuner. Senest er Horsens, Silkeborg, Randers og Favrskov Kommuner hoppet med på forbudsvognen.

Afbrændingsforbuddet i Silkeborg gælder fra i dag, mandag d. 2. juli 2018 kl. 17:00.

I Horsens gælder det fra tirsdag d. 3. juli 2018 kl. 08:00.

I Randers gælder det fra mandag d. 2. juli 2018.

I Favrskov gælder det fra mandag d. 2. juli 2018.

Sådan så DMI's tørkeindeks for d. 1. juli ud.

Afbrændingsforbuddene er besluttet, fordi der har været flere naturbrande som en direkte konsekvens af det tørre vejr. I går udbrød der brand i en mark i Silkeborg i forbindelse med høst af vårbyg. Skærebordet på maskinen ramte sandsynligvis en sten, hvorefter en gnist fra stenen ramte vårbyggen, og herfra gik det ellers stærkt.

Det er flere steder historisk tørt og brandfaren nærmer sig det ekstreme Rasmus Klüver Jensen, Beredskabsinspektør, Midtjysk Brand & Redning

1,5 hektar nedbrændt mark.

Der blev brændt cirka 1,5 hektar mark, inden branden blev slukket.

Læs også Spejdere må ikke lave bål: - Forældrene er nok glade for det

- Det er flere steder historisk tørt og brandfaren nærmer sig det ekstreme, siger Rasmus Klüver Jensen, Beredskabsinspektør fra Midtjysk Brand & Redning, til TV2 ØSTJYLLAND.

Forbuddet gælder som oftest afbrænding af: - Haveaffald

- Halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer

- Affald fra skovbrug

- Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv

- Bål, herunder brug af bålfade

- Brug af kulgrill, herunder engangsgrill

- Brug af åben ild herunder gasgrill og kulgrill på offentlige naturområder med vegetation

- Enhver brug af ukrudtsbrænder

Brug den sunde fornuft

Rasmus Klüver Jensen fortæller i øvrigt, at man bør være opmærksom på følgende:

- Parkér aldrig bilen i højt græs, da katalysatoren kan antænde brand.

- Smid aldrig cigaretskodder i naturen.

- Efterlad aldrig flasker eller lignende i naturen, da glasset kan virke som brændglas og kan antænde en brand.

- Smid aldrig aske i naturen, da det kan indeholde små gløder - selv længe efter brug.

Der gives ingen dispensationer fra ovenstående forbud.

- Vi følger selvfølgelig hele tiden situationen og vil ophæve forbuddet, lige så snart det er muligt. Når det sker, vil det blive offentliggjort på kommunernes hjemmesider, siger Rasmus Klüver Jensen.

I dag, mandag, har alle kommuner indført et afbrændingsforbud.

Konsekvenser for spejderne

Toggerbo Spejdercenter måtte i går, lørdag, finde på en alternativ løsning på et lejrbål, der ellers er essensen i en spejderlejr. Det inkluderede et TV, der skulle vise et virtuelt bål, men i stedet var selve TV'et ved at gå i flammer.

- Vi var godt nok lidt fortvivlede, da vi fik at vide, at vi ikke måtte tænde bål. Men vi er jo spejdere, og så må vi jo løse det på en eller anden måde, siger Sif Egelind, lejrleder i Toggerbro Spejdercenter.

Se, hvordan de prøvede at løse lejrbål-problematikken herunder: