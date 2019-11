Historisk skib giver folk i alle aldre et maritimt frirum

Danmarks ældste galease – et tomastet sejlskib - står flot i vandet ved træskibshavnen i Aarhus. Skibet har lige været mange måneder på værft, så nu er det igen klar til lange togter med medlemmerne.

Foreningen Skibet 1880 består af 24 medlemmer i alderen fra 12 til 81 år. De mødes hver tirsdag året rundt, og sammen er de med til at videreføre en bid af Danmarks maritime historie. Et af medlemmerne er tidligere soldat, og han her fundet et frirum, hvor han kan trække vejret frit.

Peer Bonnemann Larsen er skipper på den gamle galease fra 1880.

- Vi er meget mangfoldige, her kan alle være med uanset alder og maritim erfaring, lyder det fra skipperen, Peer Bonnemann Larsen. En rigtig søulk der købte skibet for en krone i sommeren 2013, og siden dannede medlemsforeningen.

Hvis vi vinder, vil vi bruge pengene på nye sejl og på endnu flere togter med det her fantastiske gamle skib. Lise Jørgensen, Foreningen Skibet 1880

Hvis du synes, Skibet 1880 skal vinde de 100.000 kr., kan du stemme på dem fra den 4. til 14. november. Se hvordan man stemmer nederst i denne artikel.

Skibet 1880 er opført på Det Kongelige Bibliotekets liste over levende kulturarv og har før været brugt til fiskeri, transport af smågods og som lystfartøj.

Ubefaren sømand

Da Lise Jørgensen blev medlem for godt et år siden, vidste hun ikke noget om at sejle, men nu er hun helt opslugt af livet på havet og af fællesskabet omkring det gamle træskib.

Jeg har ingen forudsætninger for at vide noget om sejlads, men jeg vil gerne lære det. Lise Jørgensen, medlem af foreningen Skibet 1880

- Jeg har ingen forudsætninger for at vide noget om sejlads. Men jeg vil gerne lære det, og det giver de fuldt ud mulighed for, fortæller hun.

Per Beck Nielsen er tidligere soldat og har flere ting med i bagagen, som han siger. Han nyder at stresse af på Skibet 1880

Frirum for veteraner

Skibet 1880 skaber også fællesskab for krigsveteraner som Per Beck Nielsen, der som veteran og en del af styrken i Balkan i 1990’erne nyder at være ude i det fri:

- Jeg har været afsted af to omgange, og det har selvfølgelig givet lidt med i bagagen efterfølgende, fortæller han.

Det har været utroligt godt for mig at deltage i en forening, der gør, at det hele bare virker normalt i en ellers stressende hverdag. Per Beck Nielsen, krigsveteran og medlem af Skibet 1880

I dag er han som fast medlem blevet en af foreningens ildsjæle.

- Det har været utroligt godt for mig at deltage i en forening, der gør, at det hele bare virker normalt i en ellers stressende hverdag. Det, at vi er ude under åben himmel i fællesskab, det er bare skønt, siger Per Beck Nielsen.

Skibet er en ramme

Når medlemmerne mødes om det gamle skib, der tidligere både har været brugt til fiskeri, transport af smågods og som lystfartøj, danner det ramme om en lang række forskellige aktiviteter.

Medlemmerne tager på togter sammen, men laver også mad, ser film og tager på museum sammen.

Vi tager ud at fiske, vi fanger makreller, som vi ryger på land. Vi kan alt muligt med det skib, Lise Jørgensen, medlem af Skibet 1880

- For eksempel kan vi tage ud at fiske, vi fanger makreller, som vi ryger på land. Vi kan alt muligt med det skib, siger Lise Jørgensen.

Træskibet forliste i 2014 og er siden renoveret for knap 1,4 millioner kroner.

Medlemmerne af Skibet 1880 nyder makrellerne, der er fanget i Aarhus Bugten og netop taget ud af røgeovnen. Alle kan blive medlem af foreningen.

Fantastiske Fællesskaber 102 fællesskaber meldte sig til konkurrencen om at blive det mest fantastiske fællesskab i Østjylland. Dommerne har valgt fem finalister ud, der nu har chancen for at vinde præmien på 100.000 kr. Fra 4. til 14. november bliver de fem finalister præsenteret på TV2 ØSTJYLLANDs Facebookside, på hjemmesiden og i 19.30-udsendelsen. Man kan i samme periode via SMS stemme på sine favoritter - se numrene nederst i denne artikel. Vinderen offentliggøres 21. november. Fantastiske Fællesskaber sker i samarbejde med Lokale - og Anlægsfonden, Tuborgfondet og Made By Us.

Nye sejl til skibet

Håbet er at kunne tiltrække endnu flere veteraner som Per Beck Nielsen, men også andre medlemmer, til foreningen.

Derfor vil foreningen Skibet 1880, hvis de vinder titlen som årets mest Fantastiske Fællesskab, bruge de 100.000 kroner på at komme på flere togter

- Vi skal bruge pengene til at komme ud og sejle for, og så skal vi også renovere det her fantastiske gamle skib. Blandt andet med et nyt sejl, siger Lise Jørgensen.

