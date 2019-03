Historisk hus hærges ulovligt af lastbiler: - Der skal lig på bordet

Vejen, Jytte Bradley bor på, er flere hundrede år gammel og oprindeligt lavet til hestevogne. Siden er den blevet asfalteret, men den er stadig meget smal.

Emborgvej, som den hedder, går gennem den lille bevaringsværdige by Boes nær Alken i Skanderborg Kommune. Der er ikke noget fortov i byen, og mange af husene er beliggende helt ud til vejen.

Jytte Bradleys hus ligger i et sving, hvor man først skal dreje den ene vej og umiddelbart herefter den anden.

Et styk sommerhus på blokvogn sad i 2018 fast ved Jytte Bradleys hus.

Malerier hænger skævt

Jytte Bradleys hus er fra 1778, og der er ikke nogen sokkel under det. I stedet står huset på kampesten.

En aften i denne uge tog Jytte Bradley kontakt til TV2 ØSTJYLLAND. Det skete, mens en kæmpe blokvogn nærmest holdt i hendes have. Der havde den siddet fast i små tre timer. Blokvognen var dråben, der fik bægeret til at flyde over for Jytte Bradley.

- Jeg vil skyde på, at cirka fem lastbiler kører igennem byen om ugen. De har ikke noget ærinde her. Mine malerier hænger altid skævt, fordi huset ryster. Det er utroligt stressende, og det er et stort irritationsmoment, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Jytte Bradley tog selv dette billede af den store blokvogn, der sad uhjælpeligt fast i svinget ved hendes hus.

'Ingen vil hjælpe mig'

Skilte ved hovedvejene, hvor man kan dreje ind mod Boes, viser, at det ikke er lovligt for lastbiler at køre gennem den bevaringsværdige landsby. Mange lastbilchauffører enten overser eller ignorerer dog skiltene, og det er ikke uden konsekvenser.

- Jeg har fået kørt havelamper i stykker, og min stensætning er blevet ødelagt flere gange, end jeg kan huske. Der sker ugentligt småskader på min matrikel. Sidste år sad en blokvogn med et færdigbygget sommerhus fast. Hvis jeg ikke havde været hjemme, var huset blevet ødelagt, siger Jytte Bradley til TV2 ØSTJYLLAND.

Når lastbiler ikke kører ind på hendes matrikel, er huset fra 1778 ret idyllisk. Her ses Jytte Bradley på en sommerdag.

Jeg er ked af, hun mener, at hun kæmper mod kommunen. Det er ærgerligt, at hun har den opfattelse. Jens Peter Langballe Sørensen, Vej og Trafik, Skanderborg Kommune

Det hjælper ikke på sagen, at GPS'en i mange tilfælde siger, at bilister skal køre gennem Boes, fordi det er den hurtigste vej.

- Min matrikel bliver gang på gang ødelagt, hvor jeg selv må betale for reparationerne. Jeg føler ikke, at der er nogen, der vil hjælpe mig. Kommunen er fløjtende ligeglad og siger, at det er en forsikringssag, hvis lastbiler kører ind i mit hus, siger Jytte Bradley til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg har opgivet at kæmpe mod kommunen, men hvis jeg malede mit hus blåt, så skulle de nok være der, for der er en masse regler for bevaringsværdige huse.

Emborgvej har en svag stigning og et par knæk. De fleste huse i Boes er af egebindingsværk og fra omkring 1800 (foto: Google Streetview).

Kommune: Vi er ikke ligeglade

Det billede kan leder af Vej og Trafik i Skanderborg Kommune, Jens Peter Langballe Sørensen, ikke helt genkende. Han bekræfter, at lastbiler kører igennem byen på trods af skiltning.

- Jeg er ked af, hun mener, at hun kæmper mod kommunen. Det er ærgerligt, at hun har den opfattelse, for jeg tænker egentlig, at vi har samme mål. Jeg synes ikke, vi er ligeglade, og jeg er bestemt også villig til at se på, om vi kan gøre mere, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dog først efter, at TV2 ØSTJYLLAND tager kontakt til Skanderborg Kommune, at kommunen muligvis vil gøre noget ved situationen.

- Vi kan måske prøve at forvarsle. Som det er nu, kan problemet være, at chaufførerne først ser skiltet, når de har påbegyndt deres drej. Måske kan man sætte et skilt 100 meter før afkørslen, og på den måde undgå, at lastbilerne kører den vej, siger Jens Peter Langballe Sørensen.

Det er kontinuerligt arbejde at få stensætningen ved Jytte Bradleys hus til at stå, som den skal.

15 års kamp for hjælp

Ifølge Jens Peter Langballe Sørensen vil Vej og Trafik også tage en dialog med politiet, hvor afdelingen vil anmode politiet om at håndhæve forbuddet mod, at lastbiler kører igennem Boes.

Jytte Bradley ser også gerne, at der kommer bedre placerede skilte op ved hovedvejene. Hun vil dog se handling, før hun tror det. Ifølge hende har hun været i kontakt med forskellige repræsentanter fra kommunen i de seneste 15 år, uden at der er sket noget.

- Boes er en bevaringsværdig landsby, men kommunen vil ikke hjælpe med at bevare byen. Jeg kan ikke flytte mit hus. Jeg har foreslået, at kommunen kan købe grunden og rydde huset med jorden og lave vejen bredere, men det ville de ikke, for 'det er jo et bevaringsværdigt hus', siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det skabte lang kø, da bussen her sad fast en sommerdag. Jytte Bradley fandt efterfølgende et stykke af bussens bund i sin have.

Forstår Jyttes frustration

Ifølge Jens Peter Langballe Sørensen fra Vej og Trafik i Skanderborg Kommune kan Jytte Bradley 'ikke regne med, at der sker noget lige nu'.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal gøre udover at sætte flere skilte op. Jeg ved ikke, om det hjælper på, at hendes hus ryster, og at hendes stensætning bliver ødelagt, siger han og fortsætter:

- Jeg kan godt forstå, at hun er frustreret over, at det fortsætter, men jeg tror ikke, at nogen er interesserede i, at vejen skal lukke, som ville en effektiv måde at løse problemet på.

Lig på bordet

For 20 år siden, da Jytte Bradley flyttede til Boes, kørte der ganske få biler gennem byen.

- Det er blevet værre med årene. Det er i løbet af de seneste 15 år, at problemet er taget til, siger hun og fortsætter:

- Der skal lig på bordet, inden der sker noget. Der er rigtig mange børnefamilier herude, og nogle af børnene går på vejen for at komme hjem fra skole. Der er ikke noget fortov, og det ville være skrækkeligt, hvis der skete dem noget.

Da denne lastbil sad fast, tog Jytte Bradley kontakt til firmaet, der indvilligede i at betale for skaderne på Jytte Bradleys matrikel.

Kan du ikke bare flytte, hvis du er så træt af situationen?

- Hvem vil købe et hus fra 1778, der ligger så udsat? Hvis der er nogen, der vil købe huset, så kan de komme og snakke med mig om det. Jeg føler, at jeg er bundet af det. Men det er også et pragtfuldt hus, og jeg elsker det.

Jytte Bradley er 70 år og pensioneret landskabsarkitekt.

De fleste af de gamle huse i Boes har i store træk bevaret deres oprindelig udseende. Her svinget på Emborgvej fra en anden vinkel.