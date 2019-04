Historisk hospital udsættes for massiv hærværk - borgerne betaler regningen

Det er næppe en overdrivelse at postulere, at hundredtusindvis af østjyder har et forhold til det, der først hed Århus Amtssygehus, siden Aarhus Universitetshospital, på Tage-Hansens Gade i Aarhus.

De bygninger, der oprindeligt blev indviet i 1898, har nu udtjent deres formål og står tomme tilbage til fordel for det såkaldte supersygehus i Skejby.

De tomme bygninger er tilsyneladende meget fristende for folk, der ynder at udøve hærværk, og der er nok at kaste sig, hvis man gerne vil ødelægge noget. 44.000 kvadratmeter, helt præcist.

Det er træls at bruge borgernes penge på at rende og skifte vinduer og tagpap, lyder det fra teamleder Henrik Kjærsgaard.

Har ikke set lignende

Aarhus Kommune overtog bygningerne ved årsskiftet, hvor skiftet til Skejby fandt sted, og siden da er det gået nedad bakke.

- I den seneste måned har vi fået smadret omkring 30 vinduer, og der er brændt nogle kulsyreslukkere af. Der sker ny hærværk hver uge, og der er også småtyverier. De tager, hvad der er, siger teamleder for bygninger i Aarhus Kommune, Henrik Kjærsgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mens kommunen finder ud af, hvad grunden skal bruges til, er det svært for Henrik Kjærsgaard og hans mandskab at holde bygningerne i nogenlunde god stand.

- Det er træls at bruge borgernes penge på at rende og skifte vinduer og tagpap. Jeg har været her i mange år, og det er før sket, at der blevet udøvet hærværk, men ikke i det omfang her, siger Henrik Kjærsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Glasskår og smadret inventar er lige nu hverdagskost i det, der engang hed Århus Amtssygehus.

Vil udleje bygninger

Aarhus Kommune har dog på ingen vis opgivet at beskytte bygningerne på Tage-Hansens Gade.

Der bliver netop nu arbejdet på at få sat overvågning op, der kører vægterkørsel et par gange i døgnet og Henrik Kjærsgaards mandskab 'patruljerer' i de fleste dagstimer.

- Vi er også i gang med at prøve at leje bygningerne ud, så vi får noget liv her hele døgnet. Vi har indført fri parkering, så der kommer mange mennesker med biler, og det er heller ikke noget, hærværksfolk generelt er glade for, siger siger Henrik Kjærsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er endnu ikke gjort op, hvad skaderne koster. Det er kommunekassen og dermed borgerne i Aarhus Kommune, der skal betale den samlede regning.

