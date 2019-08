Historisk dårlig stemning på sygehuset i Silkeborg

En stor del af personalet på Silkeborg Sygehus er i oprør. De seneste år har deres afdeling skulle spare igen og igen - og nu står de foran endnu en stor sparerunde på otte millioner kroner.

Onsdag tog medarbejderne en utraditionel metode i brug for at råbe ledelsen op: De skrev alle deres navne på pladsen foran hovedindgangen sådan, at ledelsen bogstavelig talt var tvunget til at trampe på dem alle på deres vej ind til et møde.

- Nu er nok, nok. Vi føler os trampet på, så i afmagt skrev vi vores navne her på asfalten, forklarer sygeplejerske Hanne R. Mikkelsen.

- Vi har svært ved at forstå, hvordan det kan lade sig gøre, at der er det her megastore underskud. Vi var blevet lovet nogle penge og nu er de pist væk.

Sygeplejersker, servicemedarbejdere og sosu-assistenter ansat på Silkeborg Sygehus havde onsdag skrevet deres navne på pladsen foran hovedindgangen, for at ledelsen også bogstaveligt kunne trampe på dem. Foto: Øxenholt foto

Udbredt mistillid

Til mødet onsdag aften kunne medarbejderne på det lille sygehus i Silkeborg stille spørgsmål til ledelsen om de bebudede besparelser. Noget der var så stor interesse for, at mødet tog en time længere end planlagt.

Forholdet mellem ledelsen og de ansatte på sygehuset er gået fuldstændig i hårknude og desværre formåede mødet ikke at udrede trådene.

Besparelserne på Silkeborg Sygehus får blandt andet ledende overlæge Ulrich Fredberg til at kalde stemningen mellem ansatte og ledelse historisk dårlig.

- Det ville være optimistisk at tro, at så udbredt en mistillid forsvinder i løbet af et par timer, siger ledende overlæge Ulrich Fredberg ved Diagnostisk Center på Regionshospital Silkeborg.

- Stemningen mellem medarbejderne og ledelsen er historisk dårlig. Der er for mange aftaler, som ikke er blevet holdt og begrundelserne for de forskellige besparelser er svære at forstå.

Hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt Thomas Balle Kristensen erkender, at man ikke kan spare 50 millioner kroner, uden at det vil kunne mærkes.

Regionsrådets skyld

Sygehuset i Silkeborg er en del af Hospitalsenhed Midt, der desuden omfatter afdelinger i Viborg, Hammel og Skive. Direktøren for hele butikken hedder Thomas Balle Kristensen og han siger, at besparelserne skyldes flere ting.

- Det er blandt andet vedtaget i Regionsrådet i budgettet for 2019 at der skal spares og så er der nogle interne omprioriteringer og merudgifter til behandling på privathospitaler, lyder forklaringen.

- Desuden er der nogle strukturelle ændringer, som er vedtaget i Regionsrådet for 2019, der har givet ekstra udgifter.

Sygeplejerske Hanne R. Mikkelsen ved Silkeborg Sygehus føler, at ledelsen tramper på hende og hendes kolleger.

"Forfærdeligt"

Hospitalsdirektøren lægger imidlertid ikke skjul på, at besparelserne kommer til at kunne mærkes.

- Man kan ikke spare 50 millioner kroner på et hospital som vores, uden at der er nogen, der kan mærke det. Vi er i dialog med center og afdelingsledelser om at få lagt den bedst mulige plan for at sikre, at der også fremover vil være et tilbud om udredning og behandling af en god kvalitet på alle dele af Hospitalsenhed Midt, siger Thomas Balle Kristensen.

BESPARELSER I HOSPITALSENHED MIDT Hospitalsenhed Midt, som blandt andet omfatter sygehuset i Silkeborg og Hammel Neurocenter, skal spare 50 millioner i 2020. SÅDAN ER BESPARELSERNE FORDELT: Regionshospitalet Hammel Neurocenter: 2,2 mio. kr.

Regionshospitalet Silkeborg: 8 mio. kr.

Regionshospitalet Viborg inkl. Skive: 17 mio. kr.

Fælles afdelinger (Administration og Servicecenter): 3,7 mio. kr.

Fælles puljer og konti: 17 mio. kr.

Yderligere udmøntning: 2,1 mio. kr.

Kilde: Hospitalsenhed Midt

Da TV2 ØSTJYLLAND besøger hospitalet i Silkeborg, sidder Tove Simonsen fra Tranbjerg udenfor. Hun er netop blevet udskrevet efter to dage og hun er ikke i tvivl om, hvad hun mener om besparelserne:

- Jeg tænker, det er forfærdeligt, at afdelingen nu skal spare otte millioner kroner, siger den tidligere patient.

- Jeg har konstateret, at personalet løber ualmindelig stærkt. Der går ekstra tid, når man kalder på dem og de sprinter rundt på gangene.

Hospitalsledelsen forventer, at de ved mere om, hvor der helt præcis skal spares, i løbet af nogle uger.