Himmelbjerg-drama er endelig forbi: - Alle er vindere

Siden starten af 2018 har debatten om, hvad der skal ske med Himmelbjerget, været hed i Skanderborg Kommune. Dengang forslog et enigt byråd, at Himmelbjerget skulle moderniseres for at lokke flere turister til området.

Det førte til heftig kritik fra flere lokale foreninger, der ønskede at bevare stedet, som det var.

Men i går nåede fortalere og kritikere endelig til enighed efter næsten to års stridigheder.

Konklusionen blev, at Himmelbjerget ikke skal udstyres med glasmonitorer eller store byggerier. De arkitekttegninger, der var lavet for området, er skrottet. I stedet skal fokus være på naturen, historien om Himmelbjerget og kulturen i området.

- Himmelbjerget skal stå i centrum. Det skal være autentisk, og det skal stå der som det monument, vi kender det. Så må vi finde ud af senere, hvilke installationer vi skal have lavet på eller ved bjerget, siger Skanderborg Kommunes borgmester, Frands Fischer til TV2 ØSTJYLLAND.

Glæde med forbehold

Anders Hougaard er stifter af ’Folkets Bjerg’, der siden starten af 2018 har arbejdet hårdt for at stoppe de planer, der var for Himmelbjerget. De planer talte blandt andet glasmonitorer og en stor tagterrasse på toppen af bjerget.

Anders Hougaard mener nemlig ikke, at byggerierne hører til på Himmelbjerget.

- Vi er rigtig glade for, hvordan mødet forløb. Det var store resultater for os, og det viser, at det betaler sig at gøre en indsats, siger Anders Hougaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Men glæden er med forbehold. For mødet endte med en aftale om, at styregruppen skal udarbejde et såkaldt forståelsespapir. Et papir, der altså skal sætte streg under, at det er bjerget, der skal være i fokus fremfor turisme.

Indtil forståelsespapiret er færdigt, er Anders Hougaard altså lidt påpasselig med glæden.

- Vi er rigtig glade, men vi er først helt trygge, når vi ser papiret, og ved, hvordan styregruppen har tolket mødet i går, siger han.

Han understreger dog, at alt til mødet tydede på en klar enighed.

- Vi skal have misforstået hinanden ganske meget, hvis forståelsespapiret ikke kommer til at blive, som vi forventer det, siger Anders Hougaard.

Mange misforståelser

Både Anders Hougaard og Frands Fischer glæder sig over, at man efter næsten to år endelig er kommet til enighed.

Og det kan være svært at svare på, hvorfor det har taget så lang tid at blive enige, men borgmesteren gætter på, at der har været en del misforståelser undervejs.

- I virkeligheden tror jeg, at vi alle har peget i samme retning uden at vide det. Vi har alle kærlighed til bjerget, og det er det, der skal være med til at udvikle området. Alle ønsker, at stedet skal udvikle sig, siger Frands Fischer.

Han understreger samtidig, at det ikke er vigtigt, hvor lang tid det har taget. Det eneste, der er vigtigt, er ifølge Frands Fischer, at man endelig er blevet enige.

Alle er vindere

Ifølge Anders Hougaard er der ingen tabere i sagen.

- Bjerget vinder, vi er vindere, og borgmesteren er vinder. Og så er alle de folk, der føler tilknytning og kærlighed til bjerget, vindere, siger han.

Han har samtidig mange rosende ord om borgmesteren, der ifølge Anders Hougaard har været god til at lytte til borgerne.

- Efter Frands blev borgmester, har han lagt en ny linje og lavet en form for paradigmeskifte. Han har virkelig lyttet til os, siger Anders Hougaard.

Borgmesteren håber på en fremtid, hvor mange føler ejerskab over for bjerget.

- Det er vores fælles bjerg, og det har det altid været. Det ønsker jeg også, at det skal være i fremtiden, siger Frands Fischer.

Hvad der helt konkret skal laves, bygges og renoveres på og ved Himmelbjerget er endnu usikkert.