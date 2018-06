Hidsig kvinde kastede blomsterpotte efter ekskæreste

Man kan komme til at gøre uheldige ting, når følelserne koger over i et skænderi.

Det beviste en 27-årig kvinde, da hun tirsdag morgen endte med at tage kasteskyts i brug mod sin ekskæreste.

De var begge to ret udafreagerende og generende for dem, der gik forbi. Jeanette Løv Rasmusen, Østjyllands Politi

Hændelsen var kulminationen på et heftigt skænderi mellem de to parter på Lollandsgade i Aarhus.

- Et vidne fortæller, at han ser hende tage en potte med blomster op fra den adresse, hvor de står og skændes, og kaste den efter manden, så der splintrede potteskår omkring flere biler, siger kommunikationsrådgiver Jeanette Løv Rasmusen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLAND.

En blomsterpotte mistede tirsdag morgen livet her på Lollandsgade i Aarhus

Stridslysten, men ærlig

Politiet blev tilkaldt, fordi et vidne anmeldte det voldsomme skænderi.

- Vi fik anmeldelse af en person, der fortalte, at en kvinde og en mand råbte op og skændtes på gaden. De var begge to ret udafreagerende og generende for dem, der gik forbi, siger Jeanette Løv Rasmusen til TV2 ØSTJYLLAND.

Da betjente fra Østjyllands Politi kom frem til Lollandsgade, var manden væk, mens kvinden stadig befandt sig på stedet.

- Hun erkendte, at hun havde været involveret i et skænderi med sin ekskæreste, og at hun havde kastet en blomsterpotte efter ham, da han var på vej væk fra hende, siger kommunikationsrådgiver Jeanette Løv Rasmusen.

Den 27-årige kvinde blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Der var umiddelbart ingen skader på bilerne.

Det vides ikke, om kvinden var beruset.

