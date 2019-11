Her er letbanens største problemer - og her er løsningerne

Is på køreledningen

Opstår ved høj luftfugtighed og temperaturer under 2 grader C og primært på Grenaabanen og Odderbanen. Er der for meget is, kan toget ikke trække strøm og kan derfor ikke køre. Det betyder aflysninger af morgentrafikken.

Fejl på overkørsler

Overkørslerne på Grenaabanen har været ude af funktion i 2,5 år, og der opstår derfor fejl, når de nu er mere i brug. Der har været mange flere fejl, end det var forventet. Fejl i overkørsler giver typisk forsinkelser, der breder sig p.g.a. den enkeltesporede strækning.

Andre tekniske fejl

Der er langt flere fejl på baliser (oplyser bl.a. toget om tilladt hastigheder) og signaler (en del af sikkerheden var letbanen) end forventet. Begge fejl giver forsinkelser og kan resultere i 'hjulflader'.

Hjulflader

Opstår når ATP (togkontrolsystemet, som baliserne også er en del af) nødbremser toget og giver et flat stykke på hjulet. Det giver dårlig komfort, laver skader på infrastrukturen og skal derfor drejes af (gøres runde igen), inden skaden bliver for stor. Hjulafdregning tager 10-11 timer pr. tog med risiko for, at der ikke er tog nok til at gennemføre driften.

AVLS/trafikinformation

AVLS (der styrer, hvilket togsæt, der kører en given tur) sender information i togene og på infoskærme på indre strækning. AVLS skal sende forsinkelser og aflysninger til Rejseplanen, der sender data til infoskærme på Grenaa- og Odderbanen. Manglende information giver utilfredse passagerer.

Løvfald

Våde blade kombineret med den meget stejle Nørreport gav mange aflysninger og forsinkelser i 2018.

Passagertællesystemer

Der er i anlægsfasen kun indkøbt tællesystemer til seks tog. Aarhus Letbanes bestyrelse besluttede i februar 2019 at indkøbe tælleudstyr til de resterende 20 tog. Sikre passagertal er vigtig for køreplanlægning mv.

Kilde: Aarhus Letbane