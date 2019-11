Her er Østjyllands frækkeste juleby

Markedet for julekalendere er stort.

Du kan få med rom, lakrids, den klassiske mælkechokolade og sågar med neglelak.

Og så kan du få med sexlegetøj.

Det sørger den aarhusianske sexshop Sinful for.

Kalenderen indeholder sexlegetøj, erotiske accessories og blide bondageprodukter. Foto: Morten Svane

Deres julekalender gemmer på et nyt erotisk produkt bag hver låge.

Og nu er det muligt at se, hvilke byer i landet der køber flest sexkalendere.

Sabro og Silkeborg fører an

Blandt de østjyske byer er det Sabro, der ligger 13 kilometer vest for Aarhus C, der har købt flest frække julekalendere per indbygger i år.

0,68 procent af byens 3.225 indbyggere har købt en kalender fra Sinful siden 1. oktober.

Syndige julekalendere købt per indbygger (hele landet) Bredebro 1,12 % Vig 0,90 % Roslev 0,78 % Sabro 0,68 % Egtved 0,67 % Otterup 0,61 % Tjele 0,56 % Frederiksberg 0,56 % Bagsværd 0,52 % Silkeborg 0,47 % Hanstholm 0,46 % Thisted 0,43 % Glamsbjerg 0,43 % Børkop 0,42 % Fanø 0,41 %

På en østjysk andenplads kommer Silkeborg med 0,47 procent, hvilket betyder at 217 silkeborgensere har investeret i den frække julekalender.

Solgte alle sidste år

Sinful har allerede solgt mere end dobbelt så mange eksemplarer som sidste år.

- Sidste år måtte vi melde udsolgt hurtigere, end vi havde forventet. Derfor har vi valgt at producere mere end dobbelt så mange julekalendere i år sammenlignet med sidste jul, siger Tonny Andersen, CEO hos Sinful.

Ser man på tallene for, hvilke byer der i det hele taget køber flest frække kalendere, er det ikke overraskende landets største byer, der tager teten, med København som nummer et og Aarhus som nummer to.

Indtil videre står Aarhus for knap syv procent af det samlede julekalendersalg hos Sinful.

Sammenlignet med midten af november sidste år, har 80 procent flere aarhusianere allerede købt dette års julekalender fra Sinful.

Silkeborg tager sjettepladsen over samlet salg, og Horsens og Randers ligger henholdsvis nummer syv og tolv.