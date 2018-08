Her er de 5 østjyske deltagere i Miss Danmark

Liv, Kamilla, Andrea, Pernille og Emma.

Det hedder de fem unge østjyske kvinder, der kan blive kåret som Miss Danmark, når landets største skønhedskonkurrence i starten af efteråret løber af stablen i København.

De fem østjyder er netop blevet udvalgt til finalen i Miss Danmark - sammen med 25 andre unge kvinder fra hele landet.

Andrea Rossen Laursen er 20 år og fra Aarhus. Hun er lige nu i gang med et sabbatår, hvor hun blandt andet arbejder i Aarhus Arrest og som frivillig hos Red Barnet Foto: Christina Anaya/MissDanmark.dk

Miss Danmark hedder en skønhedskonkurrence, men det er tydeligt, at konkurrencen handler om mere og andet end et kønt ydre.

For mig er autisme meget personligt. At være anderledes skal ikke forbindes med noget dårligt, men i stedet noget unikt og specielt. Emma Holmberg Lange, deltager, Miss Danmark.

Plads til alle

En af de østjyske deltagere har således en lillebror med autisme, og vil gerne sætte fokus på mangfoldighed.

- Han er 9 år, og for mig er autisme meget personligt. At være anderledes skal ikke forbindes med noget dårligt, men i stedet noget unikt og specielt. Der skal være plads til alle, siger 22-årige Emma Holmberg Lange til TV2 ØSTJYLLAND.

Af samme grund har Emma valgt Landsforeningen Autisme som det velgørenhedsprojekt, hun gerne vil arbejde for. Alle deltagere i Miss Danmark har på forhånd valgt et individuelt velgørenhedsprojekt, som står dem nært.

19-årige Pernille Dooleweerdt fra Grenaa har netop færdiggjort sin HHX-eksamen, og arbejder lige nu som sæsonmedarbejder i Djurs Sommerland. Foto: Christina Anaya/MissDanmark.dk

Efter sommerferien starter Emma på uddannelsen som markedsføringsøkonom på Erhvervsakademiet i Viby. Det sker lige omkring samtidig med, at 'Danmarks smukkeste kvinde' kåres i København den 12. september.

- Jeg har førhen haft mange fordomme om konkurrencen, men nu har jeg fundet ud af, at der er så mange andre ting forbundet med konkurrencen ud over et kønt ydre. Der er langt mere fokus på velgørenhed, det er faktisk mere værdsat end et smukt ydre, siger Emma Holmberg Lange til TV2 ØSTJYLLAND.

Miss Danmark skal brænde for sin velgørenhedssag. Vi leder efter en stærk kvinde med ben i næsen og fremtidsambitioner. Lisa Lents, arrangør af Miss Danmark.

Kærlighed frem for kattekløer

Det falder i god tråd med det billede, kvinden bag Miss Danmark, Lisa Lents, selv har af konkurrencen.

- Miss Danmark skal brænde for sin velgørenhedssag. Vi leder efter en stærk kvinde med ben i næsen og fremtidsambitioner. Hun skal have et ønske om at udrette noget i livet, og hun skal have lyst til at inspirere andre til at gå efter sine mål, siger Lisa Lents til TV2 ØSTJYLLAND.

Liv Lykkegaard er 24 år og studerer Innovation & Entrepreneurship på Erhvervsakademiet i Aarhus. Foto: Ch

Man kunne tro, at de 30 unge kvinder i finalen ville bekæmpe hinanden i et forsøg på blive Miss Danmark, men det er langt fra tilfældet, fortæller 24-årige Liv Lykkegaard fra Aarhus.

- Vi skriver sammen hver dag, og vi er allerede gode til at støtte hinanden. Det er et netværk. Alle hjælper hinanden, og vi løfter hinanden. Det er ren kærlighed, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Mor er uhelbredeligt syg

Hun håber selvfølgelig på at kunne vinde Miss Danmark 2018, men hun deltager også, fordi hun gerne vil lægge vægt på selve det at turde at stille op til en skønhedskonkurrence

- Det er selvfølgelig lidt grænseoverskridende at vise sig frem for hele Danmark kun i en badedragt. Men hvis jeg tør stille op, kan jeg måske få andre til at tro lidt mere på sig selv, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

19-årige Kamilla Bang fra Horsens har netop færdiggjort STX-uddannelsen på Marselisborg Gymnasium. Foto: Christina Anaya/MissDanmark.dk

Hun har valgt "Familier med kræftramte børn" som det velgørenhedsprojekt, hun gerne vil arbejde for.

- Jeg var ikke ét sekund i tvivl. Jeg har en mor, der har uhelbredelig kræft, så jeg føler, at jeg kan sætte mig ind i de tanker og følelser, de børn måtte have. Jeg har også understreget over for "Familier med kræftramte børn", at jeg gerne vil fortsætte samarbejdet uanset hvilken placering, jeg måtte få.

Vinderen af Miss Danmark går videre til Miss World med 130 finalister fra hele verden. Miss World-konkurrencen finder i år sted i Kina. Præmien er på 100.000 dollars samt modelkontrakter.

22-årige Emma Holmberg Lange starter efter sommerferien på uddannelsen som markedsføringsøkonom på Erhvervsakademiet i Viby. Foto: Christina Anaya/MissDanmark.dk